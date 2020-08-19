Патриаршие пруды в Москве стали точкой кипения после отмены коронавирусных ограничений. На Патрики снова вернулись музицирующая городская тусовка, кутящая "золотая молодежь" и обычные пьяные компании со всех городских районов. Ситуация накалилась до такой степени, что столичные рестораторы предложили жителям составить общественный договор-меморандум, а сам парк буквально заполонили бойцы ОМОНа и Росгвардии.

"Ситуация на наших любимых Патриарших дошла до такой стадии, когда мы вынуждены были писать во все городские инстанции, в полицию и прокуратуру, - поделилась с "РГ" активист из числа местных жителей Галина Мельникова. - Из-за дикого шума по ночам мы не можем уснуть до четырех-шести часов утра. Детей боимся выпускать на улицу: а что делать, когда кругом одни пьяные компании?!" Между тем среди жителей Патриков - целые династии артистов: Соломины, Райкины, фамилии можно перечислять довольно долго. Но дело даже не столько в интеллигентном фоне, сколько в превращении одного из самых атмосферных мест всей страны в клоаку. Галина Мельникова вспоминает: в последнее время дворы и подъезды превратились в общественный туалет, потому что мощности действующего не выдерживают потребностей тысяч любителей пенного. Активисты то и дело выкладывают видео с Патриарших, где дворники под утро выгребают со всех лужаек бутылки, нижнее белье и даже шприцы. Такого и у какой-нибудь "наливайки" в Гольянове не увидишь. Нашествие разночинного народа на Патрики вызвано во многим недавно проведенным здесь благоустройством, считает известный блогер-урбанист Аркадий Гершман. "Но главное - это центр, сюда удобно добираться даже на общественном транспорте", - отметил он в беседе с "РГ". Однако местные жители больше всего претензий предъявляют ресторанам. "Есть несколько заведений, которые работают после 23.00, - объясняет муниципальный депутат Пресненского округа Виктория Пальгова. - Большинство проблем - от них". Главная - то, что алкоголь в таких барах продают на вынос. "Во всем городе продавать спиртное после 23.00 нельзя. А тут - торгуют, что за исключение!" - продолжает активист Галина Мельникова. По вечерам, когда Патрики уже более-менее затихают, из этих кабаков вываливаются компании и затевают громкие беседы прямо под окнами жильцов. А если уж кто-то подвезет еще выпивох на машине - гарантированный "концерт" по заявкам алкоголиков обеспечен. "Многие после посиделок в ресторанах отправляются на Патриаршие, что называется, "догуливать", - признал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. - Так создается дополнительный шум".

Этой весной в период коронавирусных ограничений Патриаршие, было дело, угомонились. Но к лету все вернулось на свои места. Активисты вынуждены были вновь обращаться к властям и, похоже, были все-таки услышаны. Корреспонденты "РГ" своими глазами увидели новую ночную светомузыку Патриков. Еще на подходе к пруду буквально в каждом переулке моргают "канарейки" полицейских машин. Экипаж ГИБДД контролирует ситуацию на проезжей части: "мажоры" довольно часто блокировали дорогу и устраивали пьяные вечеринки, разливая дорогущий виски прямо в багажнике Mercedes, словно за барной стойкой. Похоже, мигалки делают свое дело: ничего подобного тому, что было здесь еще в июне, в эти дни не увидишь. А вот сам пруд, увы, по-прежнему тянет как магнитом любителей выпить. Человек 50 в полицейской форме, стоящих прямо у входа в сквер, этому не помеха. Как и рейды стражей порядка, которые они проводят примерно раз в полчаса, пытаясь отогнать людей с лужайки у пруда на пешеходную зону. Во время нашего пребывания на Патриках всего за два часа в "распитии" на глазах у полицейских были уличены человек шесть-семь - небольшие компании молодежи. "Ситуация немного улучшилась, но общий уровень шума остается достаточно высоким", - говорит Галина Мельникова.

Есть разные варианты решения проблемы. Самым оптимальным глава МГД Алексей Шапошников считает диалог с участием всех заинтересованных сторон. Начать его предложили владельцы кафе, что само по себе для России - явление уникальное. "Для построения этого диалога мы создали Независимое объединение рестораторов Москвы, - рассказал руководитель этой организации Максим Лучин. - Ресторанам ведь тоже мешают постоянный шум, мусор и столпотворение на улице - это не дает нашим посетителям спокойно отдыхать". За покой же тут, как убедились корреспонденты "РГ", клиентура платит довольно прилично. Мы хотели, например, купить обычной воды и обнаружили ее среди подаваемых тут напитков по цене 2 тысячи рублей за литр. А сколько тут стоят изысканные итальянские яства, мы и смотреть не рискнули. Вот и хотят рестораторы прописать в своем меморандуме гарантию спокойной обстановки в своих заведениях. "Состоятельных клиентов не видно и не слышно - они спокойно сидят в уютном зале, - продолжает Лучин. - Надеемся, диалог с жителями поможет нам изменить ситуацию, а не раздувать конфликт, огульно обвиняя рестораторов во всех грехах. Это становится похоже уже на потребительский терроризм". Депутат Пальгова считает инициативу рестораторов правильной: если они объединятся, то смогут оказать определенное давление на те самые молодежные бары, из-за которых Патриаршие не могут уснуть. "Однако с толпами на улице, с гоняющими машинами рестораторы не справятся - у них просто нет таких полномочий", - добавила депутат.

Среди жителей далеко не все верят в возможность общественного договора. Многие выдвигают свои предельно конкретные требования. Например, Галина Мельникова и ее сторонники настаивают на закрытии абсолютно всех баров на Патриарших в 23.00. А сотрудники ресторанов не должны выпускать на улицу посетителей с рюмками и стаканами. Судя по первым переговорам с рестораторами, Галина сделала вывод: на это никто не пойдет. А меморандум, если и будет заключен, не сможет решить всех проблем, уверена она, так как в НОРМ входит не так много рестораторов. В самом НОРМ тоже есть сомнения, так как жителей Патриков организация делит условно на две категории. Первая, по оценкам организации, - это "настоящие" горожане, которых действительно волнует сложившаяся ситуация, а вторая - активисты, которые, пардон за каламбур, слишком громко кричат о тишине. Тем не менее за попыткой заключить такой меморандум следят рестораторы по всей России. В соцсетях пишут: если уж и на Патриках удастся договориться, то можно будет попробовать использовать их опыт и владельцам заведений в Санкт-Петербурге и Краснодаре.