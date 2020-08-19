Суд приступил к допросу свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым

19 августа в Пресненском суде в процессе по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова начался допрос свидетелей со стороны защиты.

Первым таким свидетелем выступил актер Никита Высоцкий. Он был непосредственно на месте ДТП уже после аварии. Он рассказал, что Ефремов был растерян, его вели, а он не понимал, куда идет. Высоцкий сказал, что было заметно, что Ефремов находится в шоковом состоянии, потому что когда он его окликнул, то Михаил его не узнал.

А еще друг актера рассказал суду о Ефремове, как об очень порядочном человеке и настоящем друге, ответственном отце 6 детей и меценате. Как сообщил суду Высоцкий, он сам, Михаил Ефремов и их друзья до сих пор могут и хотят помочь деньгами семье погибшего. И попросил суд всех поверить, что Ефремов на самом деле очень сильно переживает о гибели Сергея Захарова и если бы мог попросил прощения у потерпевших.

В то же время Высоцкий, попросил не клеймить актера. Он рассказал, что они с самого начала хотели предложить деньги любому из членов семьи Захарова, но началась конфронтация, и все, по словам актера, уперлось в стену. По его словам, во время похорон Захарова был выкинут даже венок, который принес на кладбище представитель Ефремова.