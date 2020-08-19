Суд приступил к допросу свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым

Первым таким свидетелем выступил актер Никита Высоцкий. Он был непосредственно на месте ДТП уже после аварии. Он рассказал, что Ефремов был растерян, его вели, а он не понимал, куда идет. Высоцкий сказал, что было заметно, что Ефремов находится в шоковом состоянии, потому что когда он его окликнул, то Михаил его не узнал.
А еще друг актера рассказал суду о Ефремове, как об очень порядочном человеке и настоящем друге, ответственном отце 6 детей и меценате. Как сообщил суду Высоцкий, он сам, Михаил Ефремов и их друзья до сих пор могут и хотят помочь деньгами семье погибшего. И попросил суд всех поверить, что Ефремов на самом деле очень сильно переживает о гибели Сергея Захарова и если бы мог попросил прощения у потерпевших.
В то же время Высоцкий, попросил не клеймить актера. Он рассказал, что они с самого начала хотели предложить деньги любому из членов семьи Захарова, но началась конфронтация, и все, по словам актера, уперлось в стену. По его словам, во время похорон Захарова был выкинут даже венок, который принес на кладбище представитель Ефремова.