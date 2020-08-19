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19.08.2020 16:31
Рубрика: Экономика

В Алабушево открылась выставка инновационных технологий

Текст: Ирина Огилько

В Алабушево открылась выставка инновационных технологий. Продукцию столичных предприятий "Сделано в ОЭЗ "Технополис Москва", на которой представлены почти 50 решений резидентов всех пяти площадок особой экономической зоны, посетил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Партнерами Московского инновационного кластера стали компании из 73 регионов

"Выставка не только позволит резидентам и арендаторам особой экономической зоны познакомиться с продукцией друг друга, но и будет способствовать развитию промышленной кооперации и созданию новых совместных проектов. Планируем создание онлайн каталога продукции и компонентов продукции компаний технополиса, который будет находиться в открытом доступе и позволит объединяться производителям особой экономической зоны с инновационными компаниями Москвы и других субъектов страны", - рассказал вице-мэр,осматривая экспозицию.

Так, на выставке представлена продукция в сфере электроники, нанотехнологий, современных материалов, медицины и высоких технологий. В частности, уникальные смарт-часы, которые помогают людям считывать информацию с устройства посредством динамического шрифта Брайля. Есть новые наборы первой медицинской помощи, симулятор работы легких, детектор взрывчатых веществ, беспилотный летательный объект, система микросотовой связи, робот-сапер. Показана даже технология, позволяющая выращивать растения без почвы. Так же представлена продукция, которая уже используется, в частности микросхемы, многокристальные модули, счетчики электроэнергии, контактирующие устройства, беспроводные маяки и радиотелефоны. Так же большой блок выставки прсвящен продукции, изготовленной с помощью 3D-принтера, среди них архитектурные макеты, бесшовный автобампер, респираторы и авиадетали.

Как пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, интерес резидентов к электронике вызван тем, что Зеленоград считается центром микроэлектронной промышленности Москвы. Именно поэтому для резидентов важно представить продукцию не только как результат своей работы, но и как перспективный проект, позволяющий найти потенциальных заказчиков и партнёров по промышленной кооперации.

Напомним, что выставка в Алабушево продлится до конца недели, после чего экспозиция будет расширена и локализована в конгресс-центре в Печатниках, где ее сможет посетить любой желающий по предварительной записи.

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