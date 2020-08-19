Во время раскопок в Ярославле найдены нижние венцы огромного по меркам XIII века жилого дома размером 10 на 12 метров, а также осколки амфоры средиземноморского типа, многочисленные фрагменты стеклянных кубков, посуды, украшений и даже на редкость хорошо сохранившийся деревянный ковш.

Участники ярославской экспедиции Института археологии РАН второй год работают на раскопе между Митрополичьими палатами и Ильинско-Тихоновской церковью. Это место на берегу Волги в древности было частью так называемого Рубленого города, с которого и начинал формироваться Ярославль. В целом же экспедиция изучает жизнь и быт ярославцев той поры с 2004 года.

- Кусок 200 метров мы копаем второй год, потому что здесь очень сложные и насыщенные слои, - объясняет заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова. - Предыдущие наши исследования показали, что в этом месте была чрезвычайно плотная застройка. К сожалению, нам достаются лишь последние два-три венца постройки, но и они дают очень много информации: о хозяйстве, живших в доме людях, о применявшихся строительных техниках и так далее.

Археологи рассказали, что построек такой величины, какая обнаружена в нынешнем сезоне, они до этого в Ярославле не находили. Дома того времени были площадью в среднем 12-15 квадратных метров, а этот - в десять раз больше. По словам Аси Энговатовой, это явно княжеская или боярская постройка, то есть "что-то очень любопытное для города, уникальное".

Уникальное, как выяснилось, еще и тем, что внутри дома (или терема) был устроен огромный подвал с глиняной гидроизоляцией и внутренним срубом размером шесть на шесть метров. В этот подвал для хранения припасов вела стационарная лестница.

Это место на берегу Волги в древности было частью так называемого Рубленого города

О том, что здесь во времена средневековья жили люди очень не бедные, говорит и найденный в раскопе кусок оконного стекла, а также многочисленные фрагменты дорогой посуды. Оконные стекла в то время были огромной редкостью на территории Руси. Кроме того, предки тогда использовали другие варианты стекол - толстые, зелено-желтые. Такие, например, найдены в Суздале и Владимире. А вот аналоги более тонких и прозрачных, вроде тех, что обнаружены в раскопе в Ярославле, находили в Крыму.

Что касается огромного количества битой посуды на всех раскопах возле Волжской набережной, то, по словам Аси Энговатовой, оно "превосходит уже всякое понимание". Потому что все сосуды импортные - из Сирии, Византии, и каждый из них "стоил, как золотой". Кроме того, на том же раскопе найдены обломки греческой амфоры с высоко поднятыми ручками - в таких перевозили оливковое масло, вино, зерно. Специалистам удалось собрать треть сосуда. То есть эта амфора проделала огромный путь, прежде чем попасть в древний Ярославль.

- Здесь было какое-то супербогатство, - делают вывод ученые.

Еще одной редкой для Ярославля находкой стал почти целый деревянный ковшик с резной ручкой в виде головы хищной птицы. Как объяснили ученые, артефакт сохранился благодаря наличию так называемого мокрого культурного слоя и требует немедленной и сложной реставрации.

Кстати

Раскопки между Митрополичьими палатами и Ильинско-Тихоновской церковью еще не завершились. В этом году там сделано 1500 индивидуальных находок, обнаружено 15 тысяч фрагментов керамических изделий, 20 тысяч обломков костей животных. В прошлом году в этом же раскопе археологи нашли вислую печать Александра Невского. А в предыдущем сезоне на раскопках неподалеку - печать матери первого ярославского князя Всеволода Константиновича и жены великого князя Константина Всеволодовича - Марии.