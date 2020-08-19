Ярославская областная стоматологическая поликлиника в августе неожиданно оказалась в центре скандала: группа врачей, не назвавших своих имен, разослала в СМИ письмо, в котором перечислила болевые точки учреждения, мешающие, на их взгляд, нормальному лечебному процессу.

С начала пандемии по настоящее время из поликлиники уволилось 26 человек, принято на работу в тот же период 22 сотрудника. Фото: Ирина Штольба

Коллективная жалоба

Медики, в частности, сообщали, что после назначения на должность нового главврача прекратилось нормальное снабжение работников необходимыми расходными материалами и инструментами, а в период пандемии коллектив столкнулся с недостатком гигиенических средств, масок и перчаток. В кабинетах ржавые трубы, изношенная медицинская мебель, дырявый пол. К сотрудникам со стороны администрации применяются необоснованные дисциплинарные взыскания, им снижают премии, тогда как финансовый план, наоборот, совершенно неправомерно повышается несколько раз в год. Превышая полномочия, представители администрации изымают у врачей заказ-наряды сверх выполненной месячной нормы без их согласия. Все это, по мнению авторов письма, привело к увольнению из поликлиники более тридцати грамотных специалистов: врачей-имплантологов, врачей-ортопедов, зубных техников...

Ситуация сама по себе неприятная, а возникшая в стенах медучреждения - вдвойне. Поскольку так или иначе может затронуть и пациентов, отразившись на качестве предоставляемых услуг. Однако к чести главврача стоматологической поликлиники Елены Дробышевой, она пригласила журналистов в раскритикованное учреждение на следующий же день после первых публикаций "по мотивам" озвученной выше жалобы. К чести - потому что за сутки вряд ли можно что-то кардинально там изменить.

Интерьеры здесь действительно не новы - 35-летняя постройка на свой возраст и выглядит, в том числе внутри: линолеум потерт и кое-где залатан, электропроводка протянута "по-советски", то есть на всеобщее обозрение - по стенам и без коробов, лифт после нажатия кнопки третьего этажа привозит на второй... Стандартная, в общем, ситуация: зайди во многие больницы и поликлиники - увидишь то же самое. Часть помещений отремонтирована (где идет платный прием), другие своего часа пока ждут. Кабинет главврача из общей картины не выбивается - крохотный, тесный, с недорогой мебелью.

Маски любят счет

Елена Дробышева рассказывает, что приняла бразды правления поликлиникой в январе нынешнего года, а до этого десять месяцев находилась в статусе врио и была одновременно заместителем главврача, а еще ранее несколько лет работала заведующей терапевтическим отделением. В 2019 году к областной стоматологии были присоединены еще два учреждения, и головному пришлось гасить их кредиторскую задолженность и выводить зарплату персонала на уровень "дорожной карты". На 2020-й планировались ремонты, в частности, крыши и пожарной сигнализации, но грянул COVID-19: в пандемию платный и плановый приемы были прекращены, оказывали только экстренную и неотложную помощь. Как следствие - понесенные поликлиникой ежемесячные потери в 12 миллионов рублей. Поэтому, несмотря на то, что, например, масок и перчаток на складе было достаточно, считать их стали более усердно: врачу выдавали на одного пациента по одной паре нитриловых перчаток и по три маски на шесть часов работы.

Несмотря на то, что, например, масок и перчаток на складе было достаточно, считать их стали более усердно

- Просто все четко рассчитывалось, - объясняет главврач. - В предыдущие годы имело место не самое рациональное использование СИЗов. Были случаи, когда работники и на дачах эти перчатки использовали. Но если раньше мы закупали те же маски по 60 копеек за штуку, то в пандемию они подорожали до 35 рублей, стоимость перчаток тоже выросла, и поставщики даже расторгали с нами контракты, потому что им было невыгодно продавать по старым ценам. Соответствующие письма направлены в ФАС. Но, несмотря ни на что, обеспеченность средствами защиты у нас была и остается полной.

Зарплаты (согласно приведенным в медучреждении данным) для периода пандемии, когда кто-то вообще остался без работы, здесь тоже, как выяснилось, были вполне достойными, несмотря на резкое сокращение общеполиклинических доходов. К примеру, неизвестный журналистам зубной техник с первой строчки табеля заработал за апрель 33 тысячи рублей, за май - 71, июнь - 17, июль - 26. Врач-стоматолог-ортопед за апрель получил 110 тысяч, за май - 59, июнь - 91, июль - 42.

Мимо кассы

Но люди действительно увольнялись. Правда, по мнению Елены Дробышевой, большинство из них винить в этом должны только самих себя.

- Несколько сотрудников ушли, потому что открыли частные клиники, свой бизнес. Это имплантологи, которых я лично просила остаться, потому что они приносили полтора миллиона рублей в месяц, это для нас очень ощутимые потери. Некоторые ушли на пенсию по выслуге лет, а с частью работников пришлось расстаться из-за несоблюдения ими антикоррупционной политики. То есть плата за выполненную работу поступала не в кассу, а в карман врача. И это происходило много лет. У нас был случай, когда доктор, не сдавая финансовый план в кассу, за два месяца покупал новую машину. Другой сотрудник после угона у него дорогой иномарки новую купил через месяц, - вынуждена признать главврач.

Она рассказывает, что, просматривая записи с видеокамер, установленных в кабинетах, заметила, что несколько дней подряд у одного из докторов было по десятку пациентов в кресле, но в кассу не поступило ни рубля. Когда же врачу были высказаны претензии, он заявил, что всю жизнь так работал и не надо лезть в его карман (существует запись разговора).

- Я пыталась объяснить, что ситуация меняется и работать по-старому никто больше не будет. Поэтому доктор принял решение уволиться. И это не единственный сотрудник, так поступивший, - рассказывает Дробышева.

А еще в главной стоматологической лечебнице, с ее слов, пришлось налаживать элементарную трудовую дисциплину. Например, часть врачей привыкла с большим опозданием, задним числом сдавать заказ-наряды, что могло сказаться на зарплате другого медперсонала, некоторые ленились заполнять медицинские карты, а иные считали допустимым опаздывать на работу:

- Пациент отпросился с работы, подгадал свое время, ждет врача, а доктор позволяет себе опаздывать. Мне кажется, это некорректно по отношению к пациенту. Еще хуже - не заполнять медицинские карты, где как минимум должно быть указано, какую анестезию человеку кололи и какие манипуляции выполняли. Ведь если у пациента возникнет осложнение, из-за пустой карты мы не сможем узнать, как его лечили. Когда я попросила привести в порядок 140 не заполненных за месяц карт, мне на стол тоже положили заявление об увольнении.

Кто в этом противостоянии больше прав, возможно, придется выяснять даже с привлечением правоохранительных органов. Во всяком случае, главврач поликлиники такой вариант не исключила. Радует одно: несмотря на врачебные разборки и демарши, само медучреждение работает без сбоев и в период пандемии единственное в регионе принимало всех нуждающихся в помощи, в том числе прикрепленных к другим поликлиникам и там "отфутболенным".

Комментарий

Руслан Саитгареев, директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области:

- В связи с закрытием планового приема в поликлинике и соблюдением гражданами режима самоизоляции в апреле - июне произошло значительное снижение доходов: более 20 миллионов рублей. Что, в свою очередь, повлекло снижение уровня заработной платы сотрудников, но не стало критичным. Достойный уровень зарплаты был достигнут за первое полугодие 2020 года на показателях 198 процентов врачебному персоналу и 122 процента среднему медицинскому персоналу, к которому в том числе относятся зубные врачи и зубные техники. С начала пандемии по настоящее время из поликлиники уволилось 26 человек. Сотрудники увольнялись по собственной инициативе, и данные показатели не являются критерием массовости. Все штатные единицы в учреждении сохранены. За этот же период в областную стоматологическую поликлинику принято на работу 22 человека.