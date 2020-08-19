В каких парках Москвы можно поиграть на музыкальных инструментах

Столичные власти рассказали, в каких столичных парках можно поиграть на музыкальных инструментах.

По данным портала мэра Москвы, на детских музыкальных площадках чаще всего устанавливают ксилофоны, колокольчики, барабаны и различные вариации перкуссией. Играть на них можно специальными молоточками или руками.

Самая большая площадка с металлическими ксилофонами и колокольчиками расположена в парке Дружбы на севере столицы. Здесь семь инструментов.

Вьетнамский народный инструмент чынг можно найти на детских площадках в парке в пойме реки Битцы и в парке "Сад будущего".

Барабаны можно встретить и в новом сквере на улице Декабристов в Отрадном, а в парке "Новослободский" (Тверской район) есть еще и вертикальный ксилофон.

Два горизонтальных ксилофона поставили в сквере Бажова в Ростокине, причем один из них предназначен для игры для двоих.

На территории сквера "Дубовая роща" в поселении Сосенском есть комплексы ксилофонов, а еще чынг и круглый металлический барабан.

В ландшафтном парке в Южном Бутове находится пять ксилофонов, ударные, гитара и интерактивные панели, имитирующие пианино.

В Детском Черкизовском парке поставили необычные шары, напоминающие работу шарманок или музыкальных шкатулок. Такие же шары есть в Чапаевском парке Хорошевского района. Чтобы извлечь музыку, нужно покрутить ручки шаров.

Не только поиграть, но и потанцевать в столице можно в музее-усадьбе "Люблино". Там установлена интерактивная арка с платформой со встроенными игровыми программами. Музыкальные комплексы располагаются на детской площадке города "Салют" в Парке Горького. Там в плиточное покрытие зоны "Калейдоскоп" установлены танцевальные колокольчики, которые издают звук при прыжке на них. К слову аналогичные плитки есть и в районе Мичуринского проспекта в парке, примыкающем к Научно-практическому центру детской психоневрологии.