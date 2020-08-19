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19.08.2020 11:18

В Калуге наградили лучших цветоводов

18 августа состоялась церемония награждения победителей конкурса "Калуга в цвету".
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Конкурс проводится в 15-й раз, было подано более 300 заявок в шести номинациях: "Лучшее благоустройство организациями прилегающих территорий и городских пространств"; "Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры"; "Лучший цветущий двор многоквартирного дома"; "Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома"; "Лучший (ая) цветник / клумба во дворе многоквартирного дома"; "За преданность своему делу".

В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов, депутаты городской думы Калуги, представители городской управы и жители.

Фото: Калужская городская дума
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"Благодаря вашим усилиям наш город стал еще более красивым и уютным, - обратился к участникам конкурса Александр Иванов. - Городские власти стремятся вернуть нашей милой Калуге звание "Зеленый город", отрадно, что многие калужане также активно участвуют в этой работе. С каждым годом растет число участников конкурса, все больше калужан стремятся украсить свои дворы зелеными насаждениями, сажают цветы и кустарники, обустраивают клумбы и цветники. Особо хочу отметить активистов территориальных общин - они не только вносят огромный вклад в дело благоустройства города, но и заботятся об озеленении дворовых территорий и микрорайонов".

В рамках фестиваля все жители и гости города смогли принять участие в выставке- продаже цветов и различных творческих мастер-классах.

Для всех желающих были оформлены фотозоны. В заключение фестиваля состоялся розыгрыш призов, цветочное дефиле и праздничный концерт.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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