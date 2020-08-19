В Москве открыли горячую линию по вопросам качества школьных товаров

Роспотребнадзор по Москве c 19 августа по 2 сентября открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, жители региона могут получит консультацию по выбору товара и качеству продукции, представленной в магазинах, а также пожаловаться на купленный товар. Консультирование проводится по телефону общественной приемной управления 8 (495) 785-37-41 и по телефонам 8 (495) 687-40-57, 8 (495) 687-63-60.

Обращения по телефонам принимаются по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (с понедельника по четверг), с 09.00 до 16.45 (по пятницам).