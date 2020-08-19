Овощи в Москве, наконец, начали дешеветь. Да и стоимость всей потребительской корзины с минимальным набором продуктов за июль пусть незначительно, но снизилась - на 0,1%. Сейчас она составляет 5515 рублей. Чего ожидать москвичам дальше, спросил корреспондент "РГ" у экспертов.

Напомню, потребительская корзина с минимальным набором продуктов используется для расчета прожиточного минимума и оценки продовольственной инфляции. В ее состав включено все, что теоретически требуется для здорового питания: от хлеба до молока, мяса, рыбы овощей и фруктов. В июле больше всего подешевели овощи. Капуста белокочанная за месяц - на 5,7%, помидоры - 9,4%, лук репчатый - 10,3%, огурцы - 10,7%. От одного до 8% выросли цены на отдельные виды продовольственных товаров, таких как морковь, свинина, вермишель, гречка ядрица и яблоки. За месяц из этого списка ушли рыба и морепродукты, хлеб и хлебобулочные изделия, молочка.

"Динамика цен свидетельствует о практически полном затухании волны ажиотажного спроса. Колебания еще возможны, но мы "вышли на плато" по индексу потребительских цен, - прокомментировала Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова. - Стабилизация спроса уже вынуждает продуктовый ритейл перейти к дисконт-программам. Инфляция издержек, конечно, присутствует, но не настолько активна, как многие опасались. Теперь последние данные не выходят из ежегодной динамики". По ее словам, на очереди снижение цен на яблоки, груши, виноград.

Сезонные колебания цен не скажутся на размере потребительской корзины, уверен Александр Борисов, глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребрынка. "Если посмотреть цены на мясо, в частности на свинину и курятину, то за последние два-три года они не росли. Нынешнее незначительное повышение - всего лишь компенсация увеличившихся издержек производителей, но бить тревогу из-за этого не стоит", - говорит он. По его прогнозам, цены на прилавках останутся невысокими и дальнейшего их роста пока не предвидится. "Рост цен невозможен, когда падают доходы населения. По итогам второго квартала Росстат зафиксировал падение реальных доходов населения на 8%. Поэтому ни один здравомыслящий производитель не повысит цены, чтобы не сокращать реализацию своей продукции", - добавил он.