В Москве суточный темп прироста новых случаев коронавируса вдвое меньше, чем 2 месяца назад

В столице подтвержден 691 новый случай заражения COVID-19, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По возрастным категориям новые случаи заболевания распределились следующим образом: 46,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет; 27,1% - от 46 до 65 лет; 14,6% - от 66 до 79 лет; 6,8% - дети; 5% - старше 80 лет.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под меднаблюдением.

Уже четыре дня суточный темп прироста случаев COVID-19 составляет 0,27%. Этот показатель вдвое меньше, чем, например, два месяца назад. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.