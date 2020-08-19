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19.08.2020 17:39
Рубрика: В мире

В Нидерландах откроют памятник русскому летчику

Текст: Константин Волков

Бюст русского летчика Ивана Смирнова, который в годы Первой Мировой войны был одним из пионеров боевой авиации Российской империи, а после революции стал пилотом-легендой авиакомпании KLM, будет установлен в Национальном музее авиации "Авиодром" в нидерландском Лелистаде. Об этом сообщает Фонд "Русский мир".

Фото: Роман Щербенков
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Бронзовый бюст Ивана Смирнова был изготовлен при поддержке Фонда. Автор памятника - скульптор Виктория Тищенко. Торжественное открытие бюста пройдет в рамках масштабной выставки, посвященной владимирским эмигрантам "Пыль чужих дорог…" во Владимире в октябре 2020 года. Затем бюст передадут в дар Национальному музею авиации "Авиодром" в Лелистаде как благодарность жителям Нидерландов, сохранившим память о русском летчике Иване Смирнове. Договоренность с нидерландскими партнерами о перевозке и установке бюста уже достигнута.

Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник и "Авиодром" уже несколько лет сотрудничают для увековечивания памяти Смирнова.

Сотрудничество российского и нидерландского музеев дало старт международному проекту, поясняет "Русский мир". Есть идея издания мемориального альбома "Русский "летучий голландец" Иван Смирнов", тем более что в "Авиодроме" сохранился личный архив Ивана Смирнова. В книгу вошли фотографии и документы, хранящиеся в нидерландском музее и в частных коллекциях, а также отрывки мемуаров Ивана Смирнова. Благодаря этому изданию имя нашего соотечественника, прославленное за рубежом, стало известно на родине.

Международный проект по увековечиванию памяти Ивана Смирнова - часть памятных мероприятий, посвященных 100-летию "Русского исхода", как называют послереволюционную эмиграцию из России.

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