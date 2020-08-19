В ОЭЗ "Технополис Москва" создадут 18 тысяч рабочих мест

Порядка 18 тысяч рабочих мест создадут в особой экономической зоне "Технополис Москва", а площадка "Алабушево" увеличится на 15 га. Об этом сообщил во время осмотра территории заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Около 18 тысяч рабочих мест планируется создать в перспективе на 158 га площадки. На присоединенной территории предполагается возвести производственные объекты площадью не менее 62 тысяч кв. м. Рассматриваются различные сценарии использования земельных участков - как для строительства производственных и офисных помещений для сдачи в аренду резидентам, так и для сдачи в аренду под строительство собственных объектов", - рассказал Ефимов.

Как сообщил заммэра, эти территории могут заинтересовать представителей высокотехнологичных отраслей. В настоящее время проявляют интерес к локализации производства на расширяемой площадке авиа- и машиностроители, производители бытовой электроники и "умного дома". Основное ее преимущество - готовность инфраструктуры.

Глава департамента инвестиционной и промполитики столицы Александр Прохоров отметил, что площади помещений, расположенных в инновационных лабораторно-промышленных корпусах, составляют от 25 до 1200 кв. м, из общая площадь составляет 29 тысяч кв. м. В В каждом из зданий расположены административные, складские и технические помещения, помещения для 3D-моделирования и другие. Также предусмотрена возможность размещения производства с "чистым процессом".

"Сегодня одна из наших приоритетных задач - аккумулировать новые крупные импортозамещающие предприятия в Зеленограде. Это поможет снизить так называемую маятниковую миграцию благодаря созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест за пределами МКАД", - рассказал Прохоров.

Кстати, сегодня на площадке "Алабушево" строится более 20 инновационных предприятий.