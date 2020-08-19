Вильфанд рассказал о возвращении жары в Москву

К концу недели в Москву снова вернется лето. Температура в субботу, 22 августа, составит 23-25 градусов тепла, а в воскресенье превысит 25-градусную отметку, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас над центром европейской территории находится антициклон, поэтому погода ясная, существенных осадков до конца недели не прогнозируется.

В ближайшее воскресенье, а также 24 и 25 августа ожидается от 27 и выше градусов. "Нас ждет вполне комфортная летняя погода", - пообещал Вильфанд. Он выразил надежду, что теплая погода продержится в столице и дольше.

Пока же, по словам синоптика, стоит обычная для Москвы погода. "Я бы назвал ее "Мелодии августа в московском исполнении". У нас лето, но вот такое - московское. Температура сейчас около нормы. Ведь уже вторая декада месяца, температура, увы, понижается. Особенно это чувствуется по ночам. Если бы такая погода была в начале августа, то она оказалась бы прохладной, ниже нормы. А сейчас в пределах 20 градусов тепла днем - это нормально", - отметил Вильфанд.