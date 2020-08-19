Власти Москвы не планируют вновь закрывать производства из-за COVID-19

Столичные власти не планируют снова закрывать городские предприятия в связи с коронавирусом, так как эпидемиологическая ситуация сегодня остается стабильной. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Таким образом заммэра опроверг появившиеся слухи о том, что столичные власти готовятся ввести в городе новые ограничения.

"У нас нет никаких планов по закрытию предприятий. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная. В любом случае город готов к любому варианту развития ситуации, и мы не видим никаких оснований для закрытия предприятий и производств", - сказал Ефимов, чьи слова приводит ТАСС.