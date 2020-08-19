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19.08.2020 19:10
Рубрика: Происшествия

Женщина-контролер в метро помогла задержать опасного преступника

Текст: Сергей Жуков

Контролер в столичном метро помогла поймать международного преступника, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Две станции московского метро изменят график работы

Известно, что контролер Ольга Яровая остановила подозрительного мужчину, когда тот пытался пройти на станцию "Третьяковская" Калужско-Рижской линии. У пассажира не оказалось с собой документов, поэтому его попросили пройти в отделение полиции.

Полицейские выяснили, что мужчина находится в международном розыске по части 3 статьи 166 УК республики Кыргызстан. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

Теперь злоумышленника ждет разбирательство, а контролера - награда, отмечают в дептрансе.

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