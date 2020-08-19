На Камчатке подростка ударило током на базе отдыха

В Елизовском районе Камчатского края на базе отдыха 15-летний подросток получил множественные ожоги третьей степени от удара электротоком, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Известно, что вечером 18 августа года несколько несовершеннолетних пришли на базу без взрослых и пошли купаться в бассейн. После этого один парень залез на крышу огороженной трансформаторной будки, снабженной предупредительными табличками, где его и ударило током.

Пострадавшего доставили в камчатскую краевую детскую больницу.

"Следователи проведут проверку произошедшего, в том числе оценят безопасности эксплуатации оборудования базы отдыха", - говорится в сообщении.