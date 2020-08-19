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19.08.2020 14:54
Рубрика: Общество

В Бурятии в огороде нашли захоронение семьи, жившее семь тысяч лет назад

Текст: Артем Красиков

В Бурятии житель поселка Зеленхоз обнаружил на своем приусадебном участке древнее захоронение, сделанное около семи тысяч лет назад.

Фрагменты костей Алексей Агошков нашел, когда выравнивал землю, сообщает "Интерфакс".

Фото: Ирина Штольба
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Семейное захоронение уже изучают сотрудники института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.

"Предварительно стало известно, что в могиле лежали мужчина, женщина и ребенок. Рядом был ритуальный камень, а на одном из скелетов - браслет из ракушек. Работа по генетическому анализу, определению пола, возраста и расы займет около 2-3 лет", - отмечает представитель института Наталья Цыденова.

Изучение захоронения позволит больше узнать об укладе и быте людей, живших на территории современного Улан-Удэ 5-7 несколько тысяч лет назад.

Сообщается также, что подобных древних могил в Бурятии найдено всего около десяти. После изучения, находки передадут в музей.

В регионах Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ

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