В Бурятии в огороде нашли захоронение семьи, жившее семь тысяч лет назад

В Бурятии житель поселка Зеленхоз обнаружил на своем приусадебном участке древнее захоронение, сделанное около семи тысяч лет назад.

Фрагменты костей Алексей Агошков нашел, когда выравнивал землю, сообщает "Интерфакс".

Семейное захоронение уже изучают сотрудники института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.

"Предварительно стало известно, что в могиле лежали мужчина, женщина и ребенок. Рядом был ритуальный камень, а на одном из скелетов - браслет из ракушек. Работа по генетическому анализу, определению пола, возраста и расы займет около 2-3 лет", - отмечает представитель института Наталья Цыденова.

Изучение захоронения позволит больше узнать об укладе и быте людей, живших на территории современного Улан-Удэ 5-7 несколько тысяч лет назад.

Сообщается также, что подобных древних могил в Бурятии найдено всего около десяти. После изучения, находки передадут в музей.