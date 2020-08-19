В Приморье замминистра торговли уволили в связи с расследованием СК

Заместитель министра промышленности и торговли Приморского края Елена Коваль уволена по собственному желанию, сообщила пресс-служба регионального правительства, отметив, что к экс-чиновнице имеются вопросы у правоохранительных органов.

Впервые они возникли еще в 2015 году, повторные проверки также показали неэффективность ее работы на должности директора департамента лицензирования и торговли.

Накануне Следственное управление СКР РФ по Приморскому краю изъяло документы, которые должны помочь установить причастность должностных лиц к фактам нарушений в 2018 и 2019 годах.

В январе 2020 года СК закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора департамента. По данным следствия, она брала взятки за снижением сумм штрафов за нарушение лицензионных правил реализации алкоголя. Эпизоды, по которым проводится новое расследование, были отмечены в то же время, и под подозрение попал еще один сотрудник ведомства.

"Таким образом, существовала коррупционная схема, реализация которой стала возможной при бездействии руководства при осуществлении процедур выдачи лицензий", - говорится в сообщении.

Данные расследования стали поводом для того, чтобы глава региона Олег Кожемяко попросил Коваль покинуть правительство.