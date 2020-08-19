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19.08.2020 08:27

Месяц на добрые дела

В Забайкалье трудовые отряды СУЭК вышли на августовскую вахту
Текст: Александр Форин (Забайкальский край)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 184(8238)
Из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией трудовые отряды СУЭК (Сибирской угольной энергетической компании) приступили к работе в Забайкалье только в последний месяц лета. 60 старшеклассников в двух шахтерских поселках энергично взялись за дело.
В этом году забайкальским трудовым отрядам СУЭК выпала всего одна, августовская, смена. Фото: Пресс-служба Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" В этом году забайкальским трудовым отрядам СУЭК выпала всего одна, августовская, смена. Фото: Пресс-служба Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ"
В этом году забайкальским трудовым отрядам СУЭК выпала всего одна, августовская, смена. Фото: Пресс-служба Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ"

В поселке Дровяная Улетовского района шефство над двадцатью учениками взяли сотрудники ООО "Разрез Восточный", а в поселке Шерловая Гора Борзинского района - работники АО "Разрез Харанорский".

- Мы рады быть частью этого крупного социального проекта, который реализует Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ", - говорит Наталья Чернолихова, специалист по социальной работе АО "Разрез Харанорский". - Трудовые отряды объединяют ребят, учат патриотизму и работе в команде, они начинают ценить свой труд и труд других людей. Наши предприятия в Забайкалье помогают им во всем.

Многие школьники мечтают попасть в трудовые отряды хотя бы на одну смену. Приоритет отдается подросткам из малообеспеченных и многодетных шахтерских семей. Ребята, оформленные на работу через центры занятости, могут внести посильный вклад в семейный бюджет - зарплата составляет 21 тысячу руб­лей в месяц. Кроме того, лучших по итогам сезона ждут ценные призы и подарки.

Трудотрядовцы по традиции занимаются благоустройством и озеленением родных поселков, наводят чистоту на улицах и в общественных местах. Ремонтируют детские площадки во дворах, участвуют в подготовке школ к новому учебному году. Еще одно важное направление работы - адресная помощь ветеранам и пожилым людям, участие во Всероссийской акции #МыВместе.

- Наш шахтерский поселок небольшой, здесь практически все друг друга знают. Поэтому нам хорошо известно, кому нужны поддержка и участие. Никто не останется без внимания, - рассказывает Наталья Чернолихова.

До начала сентября юные забайкальцы, бойцы трудовых отрядов, смогут не только продуктивно поработать, но и качественно отдохнуть: провести различные досуговые мероприятия, померяться силами в спортивных соревнованиях. А еще - принять участие в главном празднике горняков - Дне шахтера, который в этом году будет отмечаться 30 августа.

- В Шерловой Горе есть прекрасный парк. Именно там состоится празднование с торжественным шествием трудовых коллективов, горожан. В составе колонны пройдут и ребята из трудового отряда СУЭК, одетые в яркую униформу. Потом они будут помогать организаторам праздника на двух концертных сценах и спортивных площадках, - уточнила Наталья Чернолихова.

Трудотрядовцы не понаслышке знают о труде шахтеров. АО "Разрез Харанорский" организовал для них экскурсию на предприятие. Школьникам показали технику, на которой работают горняки, познакомили с процессом угледобычи. Были интересные встречи с ветеранами и передовиками производства.

Такие мероприятия, по словам руководства предприятия, очень важны для профориентации старшеклассников, которым нужно определиться с будущей профессией. Горняки готовят себе смену.

Справка

Проект Трудовые отряды СУЭК реализуется с 2005 года и объединяет свыше 17 тысяч старшеклассников от 14 до 18 лет изо всех регионов присутствия Сибирской угольной энергетической компании (главный акционер - Андрей Мельниченко). На счету трудотрядовцев сотни добрых дел. Проект, организованный Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ", многократно признан лучшим по количеству молодежи, вовлеченной в социально-экономическое развитие территорий.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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