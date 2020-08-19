Детские сады Удмуртии с сентября заработают в обычном режиме

Детские сады Удмуртии с 1 сентября этого года начнут работать в обычном режиме. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщил глава республики Александр Бречалов.

- Мы приняли очень непростое решение вместе с Роспотребназором, с главами районов: с 1 сентября детские сады возвращаются к обычному режиму работы. Все подробности вы можете уточнить у заведующих или в управлении образования вашего района или города, - сказал Бречалов.

Он уточнил, что при этом в дошкольных учреждениях будут по-прежнему соблюдаться дополнительные меры безопасности.

По данным на 19 августа в Удмуртии зарегистрировано 2876 случаев коронавируса, в том числе 27 за последние сутки. 2346 человек выздоровели, 56 умерли.