Мокринский мост станет туристическим объектом Чувашии

В ближайшее время в Чувашии будет благоустроен Мокринский мост и близлежащая территория. Соответствующее поручение дал врио главы республики Олег Николаев.

Железнодорожный виадук, которому более 100 лет, расположен рядом с деревней Мокры в Канашском районе. Когда-то этот мост был частью дороги из Москвы в Казань, а во время Великой Отечественной войны объект имел стратегическое значение - по нему проходили составы с боеприпасами.

В настоящее время живописный виадук из железобетонных столбов имеет особую популярность у туристов. Посмотреть на уникальное сооружение приезжают и гости из других регионов. Однако этот объект не присутствует в каких-либо официальных документах, его содержание не осуществляется.

По словам Олега Николаева, побывавшего на объекте во время рабочей поездки в Канашский район, к подобным объектам необходимо относиться с особым вниманием, поскольку они являются важным элементом туристической привлекательности республики.

- Нами начата большая работа по повышению туристической привлекательности региона. Эту работу в ближайшее время будем более поступательно реализовывать. Мокринский мост официально найдет свое место на туристической карте республики, - заверил Олег Николаев.