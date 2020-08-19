Молодых пермских художников отправили на дачу Репина

В августе молодые пермские художники стали участниками творческой стажировки на Академической даче им. Репина в Тверской области, знаменитом месте, где оттачивали свое мастерство и получали вдохновение многие известные художники страны.

Попасть в "молодежный поток", который проходит один раз в год - это большая удача для творческих людей. Это стало возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Проект Пермского отделения ВТОО "Союз художников России" под названием "Большие художники малых городов" стал победителем общероссийского конкурса.

- Главная идея проекта - создание условий для популяризации, развития и сохранения региональных школ живописи, которые являются частью большого культурного наследия России, - говорит председатель Пермского отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" Елена Постнова. - Сейчас идет первый этап проекта, ребята уже приехали и находятся в арт-резиденции. По отзывам куратора "молодежного потока" Максима Титова, они очень много рисуют на пленэре. И среди их работ уже есть хорошие эскизы, которые могут претендовать в будущем на большую композиционную картину.

В ноябре 2020 Пермские художники откроют большую выставку в Перми, которая подчеркнет особенности уральской живописной традиции. Одним из завершающих этапов проекта будет организация выставки Пермских художников в Москва - "Пермский локомотив".

Важно, что проект позволит представить Пермскую школу не отдельными художниками, как это часто бывает на больших Российских выставках, а цельным историко-культурным событием.