На модернизацию водоснабжения Чебоксар потребуется три миллиарда

Дальнейшее обновление объектов "Водоканала" в столице Чувашии потребует трех миллиардов рублей. Об этом заявил врио главы Чувашии Олег Николаев, посетивший очистную водопроводную станцию "Заовражная".

Руководитель республики подчеркнул, что этот уникальный комплекс сооружений уже в полной мере выполняет функцию по утилизации промывных вод фильтровальных сооружений и образующегося осадка, что имеет большое значение для экологии региона в целом.

- Предприятие является экологически чистым объектом. Здесь обеспечивается полный замкнутый цикл производства: вода забирается, очищается, остатки обрабатываются, а получаемый материал в виде удобрения используется для озеленения территории города, - сказал Николаев.

Он отметил, что продолжение модернизации объектов водоснабжения города возможна с привлечением трех миллиардов рублей инвестиций банка БРИКС.

Комплекс, построенный в 2016 году на средства безвозмездного гранта Международного банка реконструкции и развития (МБРР), позволил полностью прекратить сброс неочищенных промывных вод в Волгу, а также улучшить качество водоподготовки.

На очистной станции внедрен автоматизированный комплекс обеззараживания воды с помощью гипохлорита натрия и сульфата аммония, которые используются вместо вредного вещества - жидкого хлора. На сегодняшний день вода, поступающая в дома чебоксарцев, считается одной из самых чистых в ПФО, при этом в столице Чувашии по сравнению с другими поволжскими городами тариф на воду является одним из самых низких.