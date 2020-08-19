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19.08.2020 09:27

Дитя без газу

Весь август семьи с малышами готовят пищу на электроплитках
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 184(8238)
Третью неделю триста жителей Нижегородской области сидят без газа, за который исправно платили, и накручивают свои электросчетчики дополнительными киловаттами.
Место аварии определено, но сроки ее устранения пока неизвестны. Фото: Антон Дерябин Место аварии определено, но сроки ее устранения пока неизвестны. Фото: Антон Дерябин
Место аварии определено, но сроки ее устранения пока неизвестны. Фото: Антон Дерябин

30 июля десятки частных домов в городе Бор Нижегородской области были отключены от газоснабжения. Люди вынуждены готовить пищу на электроплитках и обогревать жилье электроэнергией. Во многих семьях есть маленькие дети.

Фото: Руслан Кочиев/ИТАР-ТАСС
Жители курганских деревень остались без газа из-за нехватки баллонов

- Платежки то за электричество придут не слабые, - сетует председатель товарищества собственников недвижимости (ТСН) "Труд" Анастасия Михайловна Тарбаева. - В домах холодно. Правда, нет худа без добра: научилась готовить в мультиварке - борщ получается отменный!

Газ отключили в СНТ "Труд" и на прилегающих улицах - Народной, Борская ферма и Горького. Это практически центр Бора. Как рассказали жители, все началось с того, что один домовладелец полез в смотровой водяной колодец, чтобы проверить уровень воды после дождя. И обнаружил резкий запах меркаптана (одорант, добавляемый к газу для придания ему резкого запаха). Вырыли яму, трубу перерезали и поставили заглушку. Долго не могли определить, что это за газ - не примесь ли болотного.

- Да, есть предположение, что это в том числе и болотный газ, - рассказал корреспонденту "РГ" главный инженер ООО "Волгогаз" Алексей Асабин. - Наша компания проводила обследование и оценку восстановительных работ. Проблема в том, что этот участок газопровода уже никому не принадлежит - бывший собственник - предприятие "Кварц" - отказался от него несколько лет назад. Поэтому привлечь его к ремонту не представляется возможным. Мы же бесплатно работать не можем.

Тем временем

В связи с этим на последнем совещании городской администрации было принято решение объявить о чрезвычайной ситуации и на этом основании ремонтные работы и работы по пуску газа произвести за счет местного бюджета. Таким образом, ситуация, похоже, разрешится, но у жителей остается вопрос о компенсации за вынужденный перерасход электроэнергии и за отсутствие уже третью неделю газоснабжения.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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