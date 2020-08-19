Придомовые территории проверят на доступность для инвалидов

Мечты сбываются?
Среди счастливчиков, которые попали в программу "Башкирские дворики", - жители дома № 58/1 по улице Аксакова в Уфе.
- Преимущества программы бесспорны: 94 процента стоимости благоустройства оплачивает бюджет региона, пять процентов - муниципалитет и лишь один - жители. Стоимость всех работ и благоустройства нашего двора - около девяти миллионов рублей, то есть жителям трех домов нужно будет выплатить в общей сложности примерно 90 тысяч рублей. Поэтому мы и ухватились за эту возможность, - рассказала старшая по дому Регина Байтуллина. - Знаю, что не все дома прошли отбор на участие в программе, а нам повезло. Видимо, сыграли роль многочисленные обращения и расположение нашего двора в центре города.
По ее словам, архитекторы нарисовали проект двора, который утвердили жильцы. Однако в реальность он воплотился в несколько видоизменном виде.
- Вместо 11 запланированных видеокамер поставят только пять, под детскую и спортплощадки отдают лишь маленький пятачок во дворе, где даже качелей не будет! Специалисты говорят: нет места из-за подземных коммуникаций. При этом стоящие во дворе гаражи никто сносить не собирается, хотя они занимают нашу территорию, - говорит Регина.
Сцена для инвалида
Проблема не только в измененном проекте, но и в качестве выполняемых работ. Благо, активисты дома постоянно контролируют ход реконструкции дворика, потому и заметили, что рабочие установили слишком высокие бордюры, из-за которых к одному из подъездов сложно подойти и здоровому человеку.
- В нашем доме живут восемь человек с инвалидностью, а у нас перед подъездом начали делать постамент, иначе не назовешь это сооружение, на который сначала нужно было забраться, потом спуститься, чтобы зайти в подъезд. Как людям заходить в дом? Где доступная среда? - возмутились местные жители.
Найти общий язык с представителем подрядчика и даже управляющей компанией им удалось не сразу. Только после обращения в администрацию Ленинского района Уфы и к депутату госсобрания Башкирии Иреку Зарипову, рабочие срезали лишние сантиметры бордюра и ликвидировали другие недочеты, на которые им указали люди. Возможно, это совпадение, но вопрос был улажен за пару дней до посещения двора депутатом госсобрания РБ Иреком Зариповым, координатором проекта "Единая страна - доступная среда" в РБ Наилем Каримовым и представителями регионального общества инвалидов.
- Мы не могли не среагировать на сигнал. Хорошо, что диалог состоялся, и недочеты устранили. Но, учитывая актуальность программы "Башкирские дворики", мы решили взять под контроль ход работ во всех районах, чтобы указать на ошибки подрядчиков до сдачи объектов, - отметил Ирек Зарипов.
По словам главы администрации Ленинского района Уфы Олега Котова, ранее никто из участников программы "Башкирские дворики" на подобные проблемы в администрацию не жаловался.
- Даже если были какие-то недоработки, все вопросы решались на уровне подрядчиков, которые всегда быстро реагировали на обращения жителей и работали в тесном контакте с ними, - отметил Олег Котов. - Наша цель - сделать все для комфорта людей. Мы учтем все замечания жителей и примем меры, чтобы принципы доступной среды применялись во всех благоустраиваемых дворовых территориях, ведь помимо инвалидов-колясочников в каждом доме живут мамы с маленькими детьми и пенсионеры.
Вопросы по проектам дворов возникают постоянно. Чиновники и подрядчики считают, что окончательный проект утверждают жители двора, которые, соответственно, должны предусмотреть все нюансы. Но горожане и общественники говорят: обычные люди - не специалисты и могут просто не знать правил и требований по доступной среде, тогда как архитекторы и подрядчики не имеют право эти нормы игнорировать.
Непонимание, кто последний должен поставить точку в проекте, вероятно, и вызывает споры.
По мнению депутата Ирека Зарипова, проектировщики всегда могут обратиться к экспертам регионального или городского общества инвалидов, которые подскажут, как соблюсти все санпины и сделать двор удобным для всех без исключения. Только почему-то такие обращения имеют единичный характер.
С бумагой не сходится
В электронной приемной органов власти РБ за летние месяцы пришло более десятка обращений жителей республики по программе "Башкирские дворики". Гораздо больше жалоб - в соцсетях. И многие из них - о том, что тот или иной двор не включили в программу.
- Отбор заявок осуществляет конкурсная комиссия при муниципалитете по разработанным министерством ЖКХ критериям. Самый главный фактор - текущее состояние дворовой территории. Если там не хватает только детской площадки, но есть парковки и тротуары, ее отремонтируют в последнюю очередь. Сначала нужно благоустроить самые плохие дворы, - объяснил начальник отдела по благоустройству дворовых территорий министерства ЖКХ РБ Арсланбек Хайдаров.
Немало жалоб и на сданные объекты. К примеру, жильцы домов №№ 34, 38 и 40 по улице Дмитрия Донского в Уфе возмущены, что недавно уложенный во дворе асфальт уже разрушается, детскую площадку установили возле колодца, проигнорировав проект. Есть и недоделки. Например, председатель совета стерлитамакского многоквартирного дома N4 по улице Карла Либкнехта Максим Николаев написал в электронную приемную: чиновники рапортуют, что объект объект сдан, но в действительности ничего не доделано. "Систему видеонаблюдения начали монтировать, но камер нет, равно как и ограждения у палисадников, и информационных стендов. Поставили сушилку для белья, но почему-то у нее только одна опора, как натянуть веревки? Отчетные документы - тоже проблема, где их искать, не представляю!" - написал в жалобе Максим Николаев.
В таких случаях эксперты министерства ЖКХ советуют напомнить своей районной или городской администрации о трехлетней гарантии, которую дают подрядчики на выполненные работы. И чиновники, как заказчики работ, могут потребовать исправления недоделок.
Кстати, в прошлом году жалоб и обращений было значительно больше: местные власти все деньги направляли только на асфальтирование дворов, игнорируя предпочтения населения. В ситуацию вынужден был вмешаться глава региона Радий Хабиров. Только после этого проекты модернизации стали согласовывать с жителями. Но до сих пор проблем хватает.
По данным министерства ЖКХ РБ, в республике насчитывается около девяти тысяч дворовых территорий, из них больше половины нуждаются в благоустройстве. Список дворов, которые приведут в порядок в 2020 году, можно посмотреть на сайте министерства ЖКХ РБ house.bashkortostan.ru.
В этом году в республике планируют отремонтировать 380 дворов в 17 муниципалитетах. На эти цели предусмотрено 1,77 миллиарда рублей. Из них 16,7 миллиона - средства населения. Чтобы деньги не были потрачены зря, эксперты советуют жителям контролировать ход работ, регулярно общаться с администрацией и подрядчиком.
Полезная книжка
Обязательный перечень работ по программе "Башкирские дворики":
- монтаж детского комплекса с безопасным резиновым покрытием, спортивной и контейнерной площадок;
- озеленение;
- обустройство парковочных мест;
- установка информационного стенда, скамеек;
- проведение наружного освещения;
- видеонаблюдение.
3 тысячи дворовых территорий планируется благоустроить до 2024 года по программе "Башкирские дворики".