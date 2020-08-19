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19.08.2020 20:21

Двор или полоса препятствий?

Придомовые территории проверят на доступность для инвалидов
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 184(8238)
С прошлого года в республике начала работать программа комплексного благоустройства придомовых территорий "Башкирские дворики". Жителей многоквартирных домов, желающих стать ее участниками и обустроить перед домом детскую и спортплощадку, парковочные места, заплатив всего один процент от стоимости проекта, оказалось немало. Но у них возникли вопросы. Прежде всего, по качеству выполняемых работ и доступности обновленных дворов для маломобильных граждан.

Мечты сбываются?

Среди счастливчиков, которые попали в программу "Башкирские дворики", - жители дома № 58/1 по улице Аксакова в Уфе.

Фото: Юлия Суконкина/РГ
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- Преимущества программы бесспорны: 94 процента стоимости благоустройства оплачивает бюджет региона, пять процентов - муниципалитет и лишь один - жители. Стоимость всех работ и благоустройства нашего двора - около девяти миллионов рублей, то есть жителям трех домов нужно будет выплатить в общей сложности примерно 90 тысяч рублей. Поэтому мы и ухватились за эту возможность, - рассказала старшая по дому Регина Байтуллина. - Знаю, что не все дома прошли отбор на участие в программе, а нам повезло. Видимо, сыграли роль многочисленные обращения и расположение нашего двора в центре города.

По ее словам, архитекторы нарисовали проект двора, который утвердили жильцы. Однако в реальность он воплотился в несколько видоизменном виде.

- Вместо 11 запланированных видеокамер поставят только пять, под детскую и спортплощадки отдают лишь маленький пятачок во дворе, где даже качелей не будет! Специалисты говорят: нет места из-за подземных коммуникаций. При этом стоящие во дворе гаражи никто сносить не собирается, хотя они занимают нашу территорию, - говорит Регина.

Сцена для инвалида

Проблема не только в измененном проекте, но и в качестве выполняемых работ. Благо, активисты дома постоянно контролируют ход реконструкции дворика, потому и заметили, что рабочие установили слишком высокие бордюры, из-за которых к одному из подъездов сложно подойти и здоровому человеку.

- В нашем доме живут восемь человек с инвалидностью, а у нас перед подъездом начали делать постамент, иначе не назовешь это сооружение, на который сначала нужно было забраться, потом спуститься, чтобы зайти в подъезд. Как людям заходить в дом? Где доступная среда? - возмутились местные жители.

Найти общий язык с представителем подрядчика и даже управляющей компанией им удалось не сразу. Только после обращения в администрацию Ленинского района Уфы и к депутату госсобрания Башкирии Иреку Зарипову, рабочие срезали лишние сантиметры бордюра и ликвидировали другие недочеты, на которые им указали люди. Возможно, это совпадение, но вопрос был улажен за пару дней до посещения двора депутатом госсобрания РБ Иреком Зариповым, координатором проекта "Единая страна - доступная среда" в РБ Наилем Каримовым и представителями регионального общества инвалидов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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- Мы не могли не среагировать на сигнал. Хорошо, что диалог состоялся, и недочеты устранили. Но, учитывая актуальность программы "Башкирские дворики", мы решили взять под контроль ход работ во всех районах, чтобы указать на ошибки подрядчиков до сдачи объектов, - отметил Ирек Зарипов.

По словам главы администрации Ленинского района Уфы Олега Котова, ранее никто из участников программы "Башкирские дворики" на подобные проблемы в администрацию не жаловался.

- Даже если были какие-то недоработки, все вопросы решались на уровне подрядчиков, которые всегда быстро реагировали на обращения жителей и работали в тесном контакте с ними, - отметил Олег Котов. - Наша цель - сделать все для комфорта людей. Мы учтем все замечания жителей и примем меры, чтобы принципы доступной среды применялись во всех благоустраиваемых дворовых территориях, ведь помимо инвалидов-колясочников в каждом доме живут мамы с маленькими детьми и пенсионеры.

Вопросы по проектам дворов возникают постоянно. Чиновники и подрядчики считают, что окончательный проект утверждают жители двора, которые, соответственно, должны предусмотреть все нюансы. Но горожане и общественники говорят: обычные люди - не специалисты и могут просто не знать правил и требований по доступной среде, тогда как архитекторы и подрядчики не имеют право эти нормы игнорировать.

Непонимание, кто последний должен поставить точку в проекте, вероятно, и вызывает споры.

По мнению депутата Ирека Зарипова, проектировщики всегда могут обратиться к экспертам регионального или городского общества инвалидов, которые подскажут, как соблюсти все санпины и сделать двор удобным для всех без исключения. Только почему-то такие обращения имеют единичный характер.

С бумагой не сходится

В электронной приемной органов власти РБ за летние месяцы пришло более десятка обращений жителей республики по программе "Башкирские дворики". Гораздо больше жалоб - в соцсетях. И многие из них - о том, что тот или иной двор не включили в программу.

- Отбор заявок осуществляет конкурсная комиссия при муниципалитете по разработанным министерством ЖКХ критериям. Самый главный фактор - текущее состояние дворовой территории. Если там не хватает только детской площадки, но есть парковки и тротуары, ее отремонтируют в последнюю очередь. Сначала нужно благоустроить самые плохие дворы, - объяснил начальник отдела по благоустройству дворовых территорий министерства ЖКХ РБ Арсланбек Хайдаров.

Фото: Калужская городская дума
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Немало жалоб и на сданные объекты. К примеру, жильцы домов №№ 34, 38 и 40 по улице Дмитрия Донского в Уфе возмущены, что недавно уложенный во дворе асфальт уже разрушается, детскую площадку установили возле колодца, проигнорировав проект. Есть и недоделки. Например, председатель совета стерлитамакского многоквартирного дома N4 по улице Карла Либкнехта Максим Николаев написал в электронную приемную: чиновники рапортуют, что объект объект сдан, но в действительности ничего не доделано. "Систему видеонаблюдения начали монтировать, но камер нет, равно как и ограждения у палисадников, и информационных стендов. Поставили сушилку для белья, но почему-то у нее только одна опора, как натянуть веревки? Отчетные документы - тоже проблема, где их искать, не представляю!" - написал в жалобе Максим Николаев.

В таких случаях эксперты министерства ЖКХ советуют напомнить своей районной или городской администрации о трехлетней гарантии, которую дают подрядчики на выполненные работы. И чиновники, как заказчики работ, могут потребовать исправления недоделок.

Кстати, в прошлом году жалоб и обращений было значительно больше: местные власти все деньги направляли только на асфальтирование дворов, игнорируя предпочтения населения. В ситуацию вынужден был вмешаться глава региона Радий Хабиров. Только после этого проекты модернизации стали согласовывать с жителями. Но до сих пор проблем хватает.

Кстати

По данным министерства ЖКХ РБ, в республике насчитывается около девяти тысяч дворовых территорий, из них больше половины нуждаются в благоустройстве. Список дворов, которые приведут в порядок в 2020 году, можно посмотреть на сайте министерства ЖКХ РБ house.bashkortostan.ru.

В этом году в республике планируют отремонтировать 380 дворов в 17 муниципалитетах. На эти цели предусмотрено 1,77 миллиарда рублей. Из них 16,7 миллиона - средства населения. Чтобы деньги не были потрачены зря, эксперты советуют жителям контролировать ход работ, регулярно общаться с администрацией и подрядчиком.

Полезная книжка

Обязательный перечень работ по программе "Башкирские дворики":

- монтаж детского комплекса с безопасным резиновым покрытием, спортивной и контейнерной площадок;

- озеленение;

- обустройство парковочных мест;

- установка информационного стенда, скамеек;

- проведение наружного освещения;

- видеонаблюдение.

Цифра

3 тысячи дворовых территорий планируется благоустроить до 2024 года по программе "Башкирские дворики".

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