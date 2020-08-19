Самарским предприятиям транслировали опыт "Фабрики процессов"

Новости

"Зенит" и ЦСКА объявили составы на матч 19:27
Женщина-контролер в метро помогла задержать опасного преступника 19:10
Две станции московского метро изменят график работы 18:51
Эксперт объяснил происхождение увиденных с МКС неопознанных объектов 18:38
Премьер-министры России и Беларуси обсудили сотрудничество в энергетике 18:26
Готовится очередной перезапуск "Изгоняющего дьявола" 18:24
Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет в сентябре 18:17
Вышел трейлер "Черного дрозда" со Сьюзен Сарандон и Кейт Уинслет 18:14
Новак: ОПЕК+ в июле выполнила сделку по сокращению добычи нефти на 95% 18:07
Обнародован настоящий диагноз Михаила Ефремова 17:59
Пушков: Молниеносный майдан в Беларуси не состоялся 17:51
В Нидерландах откроют памятник русскому летчику 17:39
Стало известно имя погибшего в Сирии российского генерала 17:28
Ученые выявили новый механизм проникновения коронавируса в организм 17:20
Москалькова попросила защитить арестованную в США россиянку от COVID-19 17:17
Российский космонавт с МКС снял на видео пять НЛО над Землей 17:04
ВОЗ призывает государства помочь бедным странам с вакциной от коронавируса 16:57
Вышел первый трейлер нового фильма Софии Копполы с Биллом Мюрреем 16:56
Посольство РФ в Норвегии заявило протест из-за высылки российского дипломата 16:51
Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве 16:51
Бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование над Японским морем 16:49
Российские биологи открыли новый вид гекконов с леопардовым окрасом 16:33
В Алабушево открылась выставка инновационных технологий 16:31
В приложении "Московский транспорт" появилось расписание автовокзалов 16:27
Минкомсвязь обеспечит точками wi-fi 25 тыс российских деревень 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
19.08.2020 17:26
Рубрика: Власть

Самарским предприятиям транслировали опыт "Фабрики процессов"

Текст: Анна Шепелева (Самара)
В среду для заинтересованных в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" представителей самарских предприятий и организаций состоялась экскурсия с обучающей программой на две площадки, где отрабатываются принципы внедрения бережливого производства. Это Фабрика (офисных) процессов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) и Фабрика производственных процессов модельного предприятия "Средне-Волжский механический завод" (СВМЗ). Тренинги организуются при непосредственном кураторстве министерства промышленности и торговли Самарской области.
В условиях сымитированного цеха работники самарских предприятий регулярно постигают азы бережливого производства. Фото: Правительство Самарской области В условиях сымитированного цеха - работники самарских предприятий регулярно постигают азы бережливого производства. Фото: Правительство Самарской области
В условиях сымитированного цеха - работники самарских предприятий регулярно постигают азы бережливого производства. Фото: Правительство Самарской области

Группе экскурсантов показали, как реализовался нацпроект на практике на одном из первых в стране предприятий - СВМЗ. Здесь еще в 2018 году обнаружены и устранены временные потери на потоках, внедрены инструменты бережливого производства и увеличена выработка. На отдельных участках завода в течение двух лет эффективность труда выросла на 50 процентов.

- Мы почти два года назад внедрили инструменты бережливого производства на заводе, активно участвуем в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". И у нас появилась идея открыть "Фабрику процессов" для помощи другим компаниям, - рассказал гендиректор АО "СВМЗ" Николай Липченко.

Фото: Правительство Самарской области
В Самарской области открылся сельский цифровой центр занятости

В начале 2019 года на заводе при участии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) и министерства промышленности и торговли региона запустили "Фабрику процессов". Теперь на этой площадке - в условиях сымитированного цеха - работники самарских предприятий регулярно постигают азы бережливого производства.

Во время интенсивного обучающего тренинга, который построен на процессе сборки реального изделия, участники сами находят и устраняют возможные потери при каждой операции, задают оптимальную логистику, максимизируют продуктивные действия и, по возможности, исключают лишние маневры или участников.

- Уже сегодня на 76 предприятиях региона, которые активно участвуют в реализации нацпроекта, эксперты помогли бесплатно внедрить элементы бережливого производства. Результат - производительность труда увеличилась не меньше, чем на 10 - 30 процентов и, конечно, это приносит не только коммерческую выгоду самому предприятию, но и дает возможность увеличить зарплату сотрудникам, - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев.

Фото: Правительство Самарской области
173 работника самарских предприятий переобучились в рамках нацпроекта

Он также подчеркнул, что суть нацпроекта заключается в обучении каждого предприятия сокращению неэффективных и избыточных затрат.

- Оптимизация производства повышает финансовую устойчивость предприятия, его конкурентоспособность. Ну и, конечно, программа повышения производительности труда направлена, прежде всего, на самих людей. Меняется культура труда и меняется отношение к труду. Ведь иногда даже самые эффективные предприятия самостоятельно не могут разглядеть очень многие резервы, потому что, говоря простым языком, глаз "замыливается", - пояснил Олег Жадаев.

В конце прошлого года на СВМЗ при кураторстве РЦК открылась еще и "Фабрика офисных процессов". На примере оформления на работу новых сотрудников, участники нацпроекта учатся сокращать временные затраты в офисной деятельности. Тренинг построен как деловая игра, имитирующая все стадии процесса найма персонала. Как объяснила замруководителя РЦК Евгения Шабанова, его участники должны принять на работу заданное количество сотрудников в строго определенный период времени. При этом они определяют потери в офисном процессе, минимизируют их, применяя инструменты бережливого производства, о которых они узнали на "Фабрике". За 2019-й и 2020 годы эксперты РЦК провели здесь 13 тренингов.

Сегодня экскурсанты на практике убедились, что участие их предприятий в нацпроекте не только повысит выработку в целом, но и выгодно каждому отдельному сотруднику.

- Изменения сделают рабочий процесс более эффективным, более структурированным для сотрудника. Это станет возможным за счет правильной организации рабочего пространства, исключения лишних операций и оптимизации маршрутов передвижения по производственной площадке. Рабочее место каждого специалиста станет более удобным, сократится время поиска и ожидания нужных деталей, комплектующих. Сотрудники станут участниками процесса постоянных улучшений, смогут высказывать свои предложения и идеи, развить новые компетенции, оптимизировать процессы для собственного комфорта и повышения своей производительности, - резюмировал руководитель РЦК Константин Серов.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Промышленность – драйвер роста Самарской области

Главное сегодня

Ученые выявили новый механизм проникновения коронавируса в организм
Песков объяснил частые звонки Лукашенко Путину
Правительство выделит 430 млн рублей на экологические работы в Усолье-Сибирском
ЦИК подготовит предложения по улучшению процедуры регистрации кандидатов
Суд эвакуировали во время слушаний по делу о ДТП с Ефремовым
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг