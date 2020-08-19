Самарским предприятиям транслировали опыт "Фабрики процессов"

В среду для заинтересованных в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" представителей самарских предприятий и организаций состоялась экскурсия с обучающей программой на две площадки, где отрабатываются принципы внедрения бережливого производства. Это Фабрика (офисных) процессов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) и Фабрика производственных процессов модельного предприятия "Средне-Волжский механический завод" (СВМЗ). Тренинги организуются при непосредственном кураторстве министерства промышленности и торговли Самарской области.

Группе экскурсантов показали, как реализовался нацпроект на практике на одном из первых в стране предприятий - СВМЗ. Здесь еще в 2018 году обнаружены и устранены временные потери на потоках, внедрены инструменты бережливого производства и увеличена выработка. На отдельных участках завода в течение двух лет эффективность труда выросла на 50 процентов.

- Мы почти два года назад внедрили инструменты бережливого производства на заводе, активно участвуем в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". И у нас появилась идея открыть "Фабрику процессов" для помощи другим компаниям, - рассказал гендиректор АО "СВМЗ" Николай Липченко.

В начале 2019 года на заводе при участии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) и министерства промышленности и торговли региона запустили "Фабрику процессов". Теперь на этой площадке - в условиях сымитированного цеха - работники самарских предприятий регулярно постигают азы бережливого производства.

Во время интенсивного обучающего тренинга, который построен на процессе сборки реального изделия, участники сами находят и устраняют возможные потери при каждой операции, задают оптимальную логистику, максимизируют продуктивные действия и, по возможности, исключают лишние маневры или участников.

- Уже сегодня на 76 предприятиях региона, которые активно участвуют в реализации нацпроекта, эксперты помогли бесплатно внедрить элементы бережливого производства. Результат - производительность труда увеличилась не меньше, чем на 10 - 30 процентов и, конечно, это приносит не только коммерческую выгоду самому предприятию, но и дает возможность увеличить зарплату сотрудникам, - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев.

Он также подчеркнул, что суть нацпроекта заключается в обучении каждого предприятия сокращению неэффективных и избыточных затрат.

- Оптимизация производства повышает финансовую устойчивость предприятия, его конкурентоспособность. Ну и, конечно, программа повышения производительности труда направлена, прежде всего, на самих людей. Меняется культура труда и меняется отношение к труду. Ведь иногда даже самые эффективные предприятия самостоятельно не могут разглядеть очень многие резервы, потому что, говоря простым языком, глаз "замыливается", - пояснил Олег Жадаев.

В конце прошлого года на СВМЗ при кураторстве РЦК открылась еще и "Фабрика офисных процессов". На примере оформления на работу новых сотрудников, участники нацпроекта учатся сокращать временные затраты в офисной деятельности. Тренинг построен как деловая игра, имитирующая все стадии процесса найма персонала. Как объяснила замруководителя РЦК Евгения Шабанова, его участники должны принять на работу заданное количество сотрудников в строго определенный период времени. При этом они определяют потери в офисном процессе, минимизируют их, применяя инструменты бережливого производства, о которых они узнали на "Фабрике". За 2019-й и 2020 годы эксперты РЦК провели здесь 13 тренингов.

Сегодня экскурсанты на практике убедились, что участие их предприятий в нацпроекте не только повысит выработку в целом, но и выгодно каждому отдельному сотруднику.

- Изменения сделают рабочий процесс более эффективным, более структурированным для сотрудника. Это станет возможным за счет правильной организации рабочего пространства, исключения лишних операций и оптимизации маршрутов передвижения по производственной площадке. Рабочее место каждого специалиста станет более удобным, сократится время поиска и ожидания нужных деталей, комплектующих. Сотрудники станут участниками процесса постоянных улучшений, смогут высказывать свои предложения и идеи, развить новые компетенции, оптимизировать процессы для собственного комфорта и повышения своей производительности, - резюмировал руководитель РЦК Константин Серов.