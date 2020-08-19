Профессия лесоруба входит в десятку самых опасных и тяжелых. В любую погоду вальщики идут на делянку, не обращая внимания ни на холод, ни на жару. Поэтому они должны быть в отличной форме круглогодично, что и доказали на шестом чемпионате Республики Башкортостан среди вальщиков леса "Лесоруб-2020", прошедшем в Иглинском районе. Организаторы отмечают, что из года в год растет не только профессионализм участников, но и интерес к соревнованиям. Лесорубы состязаются друг с другом, обмениваются опытом: как правильно сделать подпил дерева, выбрать бензопилу или срубить сучья, не повредив ствол.

Все не так, как кажется

Помните, как легко и непринужденно герой советской картины "Девчата" Илья Ковригин валит огромное дерево бензопилой "Дружба". Глядя на него, складывается впечатление, что дело это не столь трудное, и по плечу любому. Однако в действительности все иначе.

На соревнованиях среди вальщиков на проливной дождь никто не жаловался и речи об отмене состязаний не вел. Все мысли участников сводились к одному: успешно пройти испытания и выйти на чемпионат России.

- Работаю на севере, недалеко от города Нягань. Зимой в лесу по грудь в снегу, - рассказывает участник Рустам Давлятов. - В минус сорок пять градусов тоже в строю. Валить деревья для меня привычно, но сегодня волнуюсь как никогда: все же придется выступать на публике, к тому же время ограничено. Дома усиленно тренировался. Например, смог заменить цепь бензопилы всего за 29 секунд. Это мой рекорд!

Однако на конкурсе Рустаму не повезло. Видимо, сказались эмоции. Сборка и разборка инструмента заняла у него 49 секунд.

- В прошлом году стал первым в данном конкурсе. Сегодня хочу улучшить результат: затратить менее 25 секунд, - рассказывает двадцатидвухлетний участник Алексей Куклин из села Иглино. - Это же мое призвание. В детстве много времени проводил в лесу: мне нравится царящая там атмосфера, свежий воздух. Целенаправленно пошел учиться на лесное дело в уфимский лесотехнический техникум, чтобы быть ближе к природе.

Участников ждало пять непростых заданий. Валка дерева является самым сложным этапом соревнования и для многих становится камнем преткновения. Она требует сноровки, высокого профессионализма и точного глазомера. Спиленное дерево должно упасть в конкретно заданную точку, за любое отклонение - штраф. Судьи фиксируют ширину недопила, высоту пропила, соблюдение техники безопасности.

- Поторопился, не показал все, на что способен. Дерево упало за ворота, - разводит руками Рафис Муслухов из Уфы. - Я 14 лет работаю лесорубом. В этой профессии всегда есть чему учиться. К примеру, мы привыкли в своей местности к одному лесу, а на чужой территории деревья другие.

Зато Марат Сафуанов из Белорецка улучшил свой результат по сравнению с прошлыми годами. Мужчина набрал 620 очков из максимальных 660, чему был несказанно рад.

Кстати, в конкурсе принимала участие и представительница прекрасного пола - двадцатидвухлетняя участница Ленара Мухаметзянова из Стерлитамака.

Уверенно девушка берет бензопилу и приступает к выполнению задания. Однако в этот момент усиливается дождь и ветер, что никак не способствует успешному выступлению: дерево падает в десяти сантиметрах от цели.

Девушка заняла второе место среди юниоров, до первого места ей не хватило всего пяти баллов.

- Работаю в питомнике лесоводом, - объясняет Ленара. - Узнала про конкурс и решила участвовать: в других регионах девушки выступают наравне с мужчинами, а чем наша республика хуже? Руководители поддержали мою идею. Стали обучать, тренировать, делиться секретами и знаниями.

Лучший из лучших

Многократный победитель соревнований, призер Чемпионата России и участник мировых состязаний по лесному делу Николай Калинин из Аскинского района - личность среди вальщиков известная. Даже легендарная. Участники шутили перед началом конкурса: зачем стараться? Если Калинин приехал, то победитель известен. Прогнозы сбылись: "золото" и звание лучшего лесоруба снова достались ему.

- Люблю свою работу, наверное, в этом секрет успеха. Тренируюсь каждый день, - признается мужчина. - За день могу легко свалить 200 деревьев. Есть, конечно, свои тайны, но самый главный секрет заключается в одном - не надо лениться! К лесу нужно относиться с добром и любовью, и тогда он ответит тебе тем же. С безответственностью и равнодушием к работе приступать нельзя, ничего хорошего из этого не выйдет.

Сейчас Николай будет готовиться к чемпионату России. В прошлом году он неудачно прошел испытание - точную раскряжевку. Такое задание было и на республиканских соревнованиях. Кстати, лесорубов, справившихся с ним, можно пересчитать по пальцам. Конкурсантам необходимо отпилить деревянный диск, при этом не повредив настил, на котором лежит бревно.

Фанеру специально засыпали деревянной крошкой, чтобы не было видно, где бревно заканчивается. Вальщики должны вовремя остановиться, а это можно почувствовать только с помощью мастерства, интуитивно. Конечно, это задание для настоящих профессионалов. Но здесь только такие и собрались: лучшие из лучших.

На вес золота

На соревнованиях в основном присутствовали люди старше сорока лет. К сожалению, молодежь не особо идет работать вальщиком леса. Причины просты - тяжелый физический труд и маленькая зарплата.

- Уфимский лесотехнический техникум выпускает три-четыре лесоруба в год, - рассказывает преподаватель Константин Оленев. - Здоровье у них должно быть отменное, иначе с такой изнурительной работой не справятся. У нас, действительно, проблема найти профессионала в этом деле. Конечно, сейчас имеется хорошая техника, осуществляющая массовую валку. Но пока есть труднодоступные места в виде гор, оврагов, буераков, ручной труд вальщика незаменим. Однако это не все. Еще одна причина того, что молодые специалисты не идут работать в эту область, - маленькая зарплата. На севере лесорубы могут получать до 200 000 рублей в месяц, а у нас максимум пятьдесят тысяч. Парни не хотят жить по полгода в лесу за такую зарплату, и их можно понять. Мне постоянно звонят и спрашивают: нет ли хороших вальщиков. Это та ситуация, когда предложений много, а кадров нет.

Поэтому привлекать людей в профессию можно только повышением зарплаты и предоставлением различных льгот, преференций и субсидий.

В Башкортостане этот вопрос решается постепенно. По словам министра лесного хозяйства РБ Марата Шарафутдинова, в конце 2019 года в Закон РБ "О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан" внесли изменения, и теперь молодые специалисты лесной отрасли в возрасте до 35 лет смогут получать преимущественное право на древесину для строительства. Однако данных мер явно недостаточно для привлечения молодежи. И надо продумывать новые шаги.

Компетентно

Марат Шарафутдинов, Министр лесного хозяйства РБ :

- На протяжении веков лес и его ресурсы были значимой частью уклада человеческой жизни. Многие сферы деятельности сосредоточены вокруг него. Неправильно считать, что в век железобетонных и современных материалов, дерево потеряло свою актуальность. Скорее наоборот: сейчас особенно ценятся экологически чистые ресурсы. Поэтому профессия лесоруба всегда будет востребована и актуальна. А эффективная деятельность и развитие предприятий невозможны без совершенствования мастерства работников. В лесопромышленной отрасли одной из реальных возможностей повышение своего мастерства является участие в соревнованиях. Кроме того, ветераны уходят на пенсию, а молодежь не спешит их заменить. Данный конкурс повышает интерес к профессии и помогает привлекать новых специалистов.