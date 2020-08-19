В Чебоксарах наградили школьника, спасшего тонувшую девочку

В администрации столицы Чувашии вручили награду Сергею Михайлову - девятикласснику школы №19, который спас тонувшую девочку.

Инцидент произошел в Ядринском районе у деревни Талой. Школьник вместе с отцом и младшим братом отправился на пруд. Плавая на середине водоема, подросток заметил тонувшую девочку, которая уже с головой уходила под воду и просила о помощи. Как выяснилось позже, она плавала на резиновом круге, который в какой-то момент перевернулся. Сергей быстро доплыл до пострадавшей, вытащил на берег и оказал первую помощь.

Памятные подарки, грамоту и благодарственное письмо Сергею Михайлову вручили глава Чебоксар Евгений Кадышев и глава администрации города Алексей Ладыков.

Слова благодарности они выразили родителям мальчика за воспитание отважного сына.

- Мы ежегодно отмечаем работу наших спасателей и редко, когда спасателями в критических ситуациях становятся дети. Сергей Михайлов, не задумываясь, бросился вытаскивать из воды ребенка, который ушел под воду с головой, и спас жизнь. На таких ребят нужно равняться! Благодарим Сергея за героизм, спасибо и его родителям за воспитание сына, - отметил Алексей Ладыков.