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19.08.2020 15:30

В Чебоксарах назвали сроки завершения капремонта домов

Текст: Сергей Кирсанов
В этом году в столице Чувашии капитальный ремонт проведут в 116 многоквартирных домах. Ход работ обсудили на еженедельной планерке под руководством главы администрации Алексея Ладыкова.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

В этом году за счет средств собственников помещений из Фонда капитального ремонта по Республиканской программе в Чебоксары направлено 836 миллионов рублей. На эту сумму в 35 домах заменят лифтовое оборудование, в 31 доме проведут ремонт крыш, в 78 домах приведут в порядок системы водоотведения и водоснабжения. Также предусмотрен ремонт подвальных помещений и замена узлов регулирования потребления тепловой энергии. Капремонт жилого фонда должен завершиться до 15 сентября.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Как рассказал директор МБУ "Управление жилфондом" Андрей Шестаков, за два года по 44 адресам проведены работы по ремонту фасадов. Глава администрации акцентировал внимание ответственных лиц на ремонте балконов. Докладчик отметил, что средства Фонда могут быть потрачены только на замену балконной плиты, при этом ремонт крыши, козырька и парапета по законодательству не предусмотрен. Алексей Ладыков поручил еще раз проработать это вопрос совместно с профильным министерством и Фондом капитального ремонта.

В ряде многоквартирных домов продолжается ремонт кровли. Алексей Ладыков подчеркнул, что протекающих крыш быть не должно и поручил главам районов держать этот вопрос на постоянном контроле.

- В этом году в 116 многоквартирных домах проводится капитальный ремонт. Наша задача - определить добросовестных подрядчиков и вместе с жителями контролировать качество выполнения работ. Никаких сбоев быть не должно, - отметил сити-менеджер.

Напомним, в 2018 году капитальный ремонт завершен в 137 многоквартирных домах. В зданиях, которые относятся к объектам культурного наследия, работы еще ведутся. В 2019 году работы завершены в 94 домах из 119 запланированных, в остальных ремонт продолжается. Еще по восьми домам культурного наследия разрабатывается проектно-сметная документация, на одном объекте расторгается контракт с недобросовестным подрядчиком.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары на Волге

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