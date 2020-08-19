В Чебоксарах озвучили итоги работы системы "Инцидент менеджмент"

В столице Чувашии каждый месяц рассматривается около 350 вопросов, поступающих от жителей через систему взаимодействия в социальных сетях "Инцидент менеджмент". Об этом на еженедельной планерке заявил замглавы администрации города Алексей Маклыгин.

По его словам, система в тестовом режиме начала работу в ноябре 2018 года, с начала прошлого года она работает в полном объеме.

- Она позволяет в быстром режиме реагировать на обращения жителей. В среднем ежемесячно отвечаем на 350 запросов, приходящих через этот источник, - отметил Маклыгин.

Самыми активными, как выяснилось, являются владельцы аккаунтов ВКонтакте, на втором месте пользователи Instagram, а из Facebook, Twitter и "Одноклассники" запросы поступают редко.

Наибольшее количество вопросов касается ремонта дорог, тротуаров, работы общественного транспорта, благоустройства новых микрорайонов - за семь месяцев этого года доля сообщений, поступивших в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, составила 58 процентов.

Немалое число инцидентов пришлось на районные администрации, так как в их компетенции находятся вопросы по ремонту и благоустройству дворовых территорий.

Жители Чебоксары активно продвигают в социальных сетях инициативы по строительству новых школ и детских садов в шаговой доступности, поэтому по 6,5 процента от всех обращений адресовано в управление архитектуры и градостроительства, а также в управление образования.

Для ответа на комментарий чебоксарцев в соцсетях подразделениям и подведомственным учреждениям даются одни сутки. По словам Маклыгина, работа в целом выстроена качественно, но есть небольшие недочеты: иногда вместо ответов на простом языке сотрудники подразделений оставляют громоздкие ссылки на нормативно-правовые акты. Чтобы этого не случалось, организовывается специальное обучение.

Как заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, ответы на самые часто задаваемые вопросы будут вынесены в отдельный раздел.

- В системе "Инцидент менеджмент" администрация города Чебоксары работает полтора года. За последние шесть месяцев качество ответов заметно улучшилось, а также сократилось время на их рассмотрение. Однако сейчас жизнь без интернета для многих не представляется возможной, и количество запросов, поступающих в социальных сетях, будет расти. Чтобы исключить дублирование обращений и повысить информированность населения о предстоящих изменениях в городе, создадим раздел на официальном сайте с часто задаваемыми вопросами и ответами на них, - резюмировал Ладыков.