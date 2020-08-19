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19.08.2020 17:23
Рубрика: Происшествия

В Дзержинске бойцовая собака взяла в заложники своих хозяев

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Дзержинске Нижегородской области спасателям пришлось вызволять из квартиры хозяев стаффордширского терьера. Пес неожиданно стал агрессивным и напал на них.

Фото: iStock
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Об этой истории рассказало Дзержинское ТВ. В квартире на проспекте Чкалова собака набросилась на хозяев без видимых причин, мать успела выбежать в подъезд и захлопнуть дверь, а отец и сын оказались заблокированы вместе с разъяренным животным.

До приезда кинологов хозяев эвакуировали из квартиры на третьем этаже через окно с помощью лестницы, которую привезли спасатели. Отцу семейства пес прокусил руку, мужчина потерял много крови. Медики оказали ему первую помощь.

Затем, пока полицейские отвлекали пса через входную дверь, спасатели помогли выбраться и сыну, который к счастью не пострадал. После специалисты успокоили собаку с помощью снотворного. Избавляться от питомца хозяева не планируют.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Природа Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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