В Дзержинске бойцовая собака взяла в заложники своих хозяев

В Дзержинске Нижегородской области спасателям пришлось вызволять из квартиры хозяев стаффордширского терьера. Пес неожиданно стал агрессивным и напал на них.

Об этой истории рассказало Дзержинское ТВ. В квартире на проспекте Чкалова собака набросилась на хозяев без видимых причин, мать успела выбежать в подъезд и захлопнуть дверь, а отец и сын оказались заблокированы вместе с разъяренным животным.

До приезда кинологов хозяев эвакуировали из квартиры на третьем этаже через окно с помощью лестницы, которую привезли спасатели. Отцу семейства пес прокусил руку, мужчина потерял много крови. Медики оказали ему первую помощь.

Затем, пока полицейские отвлекали пса через входную дверь, спасатели помогли выбраться и сыну, который к счастью не пострадал. После специалисты успокоили собаку с помощью снотворного. Избавляться от питомца хозяева не планируют.