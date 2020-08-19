Первого сентября в Елабуге откроется Университетская школа, которая обещает стать одним из самых передовых общеобразовательных учреждений Татарстана. Здесь ученики смогут заниматься с профессорами Казанского федерального университета, участвовать в археологических раскопках и посещать лаборатории вуза.

Удивительно и то, что это самая обычная школа, куда можно попасть по месту жительства. А преобразили ее власти республики и КФУ. Цель эксперимента - доказать, что талантливых ребят можно взращивать не только в стенах престижных лицеев для одаренных детей. Корреспондент "РГ" побеседовал с ее директором Камиллом Гареевым.

Как возникла идея Университетской школы?

Камилл Гареев: Она принадлежит ректору Казанского федерального университета Ильшату Рафкатовичу Гафурову. Дело в том, что у каждого института КФУ имеется площадка, где он может транслировать свои идеи, воплощать в жизнь разработки. Например, у Института фундаментальной медицины это университетская клиника. Химинститут реализует свои проекты через сотрудничество с нефтяными компаниями и так далее.

А для Института психологии и образования и Елабужского института такой трансляционной площадкой являются лицей Лобачевского и IT-лицей КФУ.

Но при этом есть существенные ограничения. Чтобы попасть туда, нужно очень постараться и сдать экзамены. А в общем-то быть одаренным. Поэтому у некоторых возникает вопрос, а не связаны ли успехи лицеев только с тем, что туда отбирают лучших? Какая здесь ваша заслуга? Хотя на самом деле здесь не только ребенок играет роль, но и учителя, методические наработки и сама атмосфера.

Но вышло так, что у нас в орбите лицеев оказалось все образование, кроме начального. Отбор идет с 6-7-х классов. А основы-то закладывает начальная школа. Исходя из этого, и создавали концепцию Университетской школы.

Ректор КФУ вместе с главой Елабужского муниципального района обратились к президенту Татарстана с просьбой передать школу N5 университету. Рустам Нургалиевич Минниханов ее поддержал, но при этом выдвинул несколько условий. "Мы сохраняем районный принцип зачисления, не устраиваем отбор учеников, не меняем учителей, а занимаемся повышением их квалификации".

А что представляла собой школа на тот момент?

Камилл Гареев: Совершенно обычная, не образцово-показательная. Здание старое, 1975 года. Договорились так, что ремонт и закупку мебели обеспечивают власти республики.

Сейчас работы уже заканчиваются, остались последние штрихи. А за наполнение отвечает университет. И здесь он вложился по максимуму. Начиная от подбора цвета в разных кабинетах, над которым работали наши детские психологи, и заканчивая оборудованием.

К выбору цвета так серьезно отнеслись?

Камилл Гареев: Да, процесс занял полтора месяца. Долго дискутировали на эту тему. У психологов один взгляд был, у учителей другой, у дизайнеров третий. В итоге мы решили, что у нас будет 36 цветов, разумеется, с оттенками.

Во всех аудиториях ребенок должен ощущать себя и действовать по-разному. В одних нужно быть спокойным и сосредоточенным, в других необходимо, чтобы из тебя энергия просто рвалась. Например, спортзал выкрашен в бордовый и лаймовый цвета. Класс творчества (ИЗО и музыки) тоже бордовый, математика - нежно-синего и голубого цвета, татарский - в оттенках зеленого, информатика - фиолетовая.

Чем оснастили школу?

Камилл Гареев: Всевозможным мультимедийным оборудованием. В том числе интерактивными досками и 75-дюймовым большим экраном 4К с сенсорными смартпанелями. Он позволяет вести интерактивное обучение, когда можно своей рукой перемещать элемент по доске, являясь участником процесса.

А это одна из наших главных задач - сделать ученика причастным ко всему, что происходит в школе. Ребенок должен иметь возможность до всего дотянуться своими руками.

Расскажите подробнее о вашей образовательной концепции.

Камилл Гареев: Я не разделяю детей на одаренных и неодаренных. Каждый ребенок талантлив, просто таланты у всех разные. Один хорошо считает в уме, другой играет на гитаре, а третий может закинуть мяч из трехочковой зоны в корзину. И способности каждого ученика должны быть реализованы. К этому мы будем стремиться. Здесь важно научить детей отделять главное от второстепенного.

В мире сейчас нет проблемы дефицита. Наоборот, сложно сориентироваться в огромном количестве предложений. И нет времени, чтобы одновременно научиться и на волынке играть, и мопед разбирать, и мазурку танцевать. Поэтому надо попробовать все, но остановиться на чем-то одном. Вот именно такую возможность выбора мы и хотим дать.

Мы ввели классы ранней специализации и даем ученику возможность определиться, куда ему идти: в естественные науки или гуманитарные. Учиться можно будет по основной программе, а также в дополнительные часы и факультативно. С детьми будут заниматься преподаватели университета, благо дистанционные технологии это позволяют.

За каждой предметной областью у нас закреплен свой институт. Он не только занимается оформлением и наполнением кабинета, но и обеспечивает методическое сопровождение. От историков поступило предложение, чтобы ученики старших классов участвовали вместе со студентами в летних археологических экспедициях. Аналогичная идея у геологов. Вокруг Елабуги находится несколько интересных геологических разрезов.

Дети, которые проявляют интерес к физике и химии, в качестве поощрения смогут посещать лаборатории КФУ. Мы дадим им возможность увидеть, как живут ученые, чем они дышат. И верим, что такой подход поможет ребенку выбрать свой путь развития.

Мы научим их не только побеждать, но и достойно проигрывать. Уинстон Черчилль в свое время сказал, что путь к победе - это движение от одного проигрыша к другому с возрастающим энтузиазмом. У наших детей такой энтузиазм будет, чтобы, скажем, тройку на первом курсе института не воспринимать как фатальность.

Как реагируют на перемены в школе учителя и родители?

Камилл Гареев: Учителя, честно говоря, находятся в некотором замешательстве. Они три дня как из отпуска вышли и сейчас просто наблюдают за оформлением аудиторий, и это совершенно другая школа. Все равно что из Советского Союза в один момент перенестись в будущее. Сейчас мы поднимаем их уровень. В августе учим учителей, а в сентябре начнем обучать школьников.

А как учите?

Камилл Гареев: Пока дистанционно проводим лекции, даем записи вебинаров, а в дальнейшем для каждого учителя у нас запланирована программа повышения квалификации. В зависимости от потребностей. Одни хотят укрепить навыки в психологии, другие - отточить навыки в предметной области.

Что касается родителей, то их тревожит несколько вопросов. Они переживают, не станет ли школа платной. Нет, она была бесплатной, таковой и останется. Более того, мы там еще и кружки дополнительные откроем.

Также у них есть опасение, что мы будем отбирать самых умных. Но, как я уже говорил, в нашей школе действует районный принцип отбора. При этом я не буду позволять завышать оценки, когда ребенок их не заслужил. Если мы ставим подобную оценку, то оказываем ученику медвежью услугу.

Еще интересуются, не станет ли здесь обучение профильным, облегчающим поступление в КФУ. Нет, дополнительных баллов при поступлении в КФУ выпускники школы получать не будут.

Мы ведь не для себя студентов готовим, хотя, конечно, будем рады, если они поступят в университет. И уровень подготовки у них будет такой, что они смогут выбрать любой факультет. Ну и профильные олимпиады дадут им дополнительные возможности.

Ключевой вопрос

Будут ли в Университетской школе практиковаться студенты-педагоги КФУ?

Камилл Гареев: Да. Одновременно здесь смогут учиться и школьники, и будущие учителя. Практика у магистрантов займет не 2-3 недели в конце года, как это обычно бывает, а целый год. Практикант будет работать ассистентом учителя в определенном классе, по одному конкретному предмету.

Таким образом мы решаем несколько задач. Во-первых, практически вдвое увеличиваем время, которое педагог может уделить ученику. Это позволит выровнять скорость усвоения материала. Чтобы ребята, которые все быстро поняли, не скучали, а те, кто не уловил сразу, не отстали окончательно. Во-вторых, студенты получают не кратковременный вырванный из контекста педагогический опыт, а длительный - охватывающий все четвертные контрольные. Они погружаются не только в учебный процесс, но и во внеклассную деятельность. Учитель - это не работа, а образ жизни. Ты же не становишься им оттого, что диплом получил. Надо почувствовать себя наставником, а этому за две недели практики не научишься. Система, которую разработали для будущих педагогов, уникальная. Пожалуй, ничего подобного в России еще не было.