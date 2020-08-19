В хоккейной команде из Ульяновска выявили 11 человек с COVID-19

Проведенное в понедельник тестирование на COVID-19 показало положительные результаты у 11 игроков и тренеров ульяновского клуба по хоккею с мячом "Волга", сообщила в среду администрация клуба на своей официальной странице в Instagram.

"Команда в полном составе будет находиться в режиме самоизоляции до 2 сентября с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Все заболевшие проходят курс лечения", - говорится в сообщении.

В настоящее время, по данным федерального оперштаба, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждены 11 025 случаев заражения коронавирусом, скончались 73 пациента, выздоровели 7880.