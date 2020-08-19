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19.08.2020 12:30
Рубрика: Культура

Придворная сцена в музее

Самарский театр досрочно начал сезон под открытым небом
Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 184(8238)
Наша жизнь - конечно, театр, а потому, когда вынужденный антракт, связанный с пандемией коронавируса, затянулся аж на пять месяцев, актеры и зрители явно заскучали по живому общению друг с другом.
В декорациях старой Самары и без условностей занавеса, спекталь вовлек в действо не только артистов, но и зрителей Фото: Василий Ирчинский/РГ В декорациях старой Самары и без условностей занавеса, спекталь вовлек в действо не только артистов, но и зрителей Фото: Василий Ирчинский/РГ
В декорациях старой Самары и без условностей занавеса, спекталь вовлек в действо не только артистов, но и зрителей Фото: Василий Ирчинский/РГ

Поэтому старт нового проекта "Один день в музее", несмотря на кучерявое небо над городом, вызвал аншлаг желающих попасть на первый спектакль театра "Самарская площадь", который прошел под открытым небом. А в финале и при распахнутых зонтах. Окропивший сцену недолгий дождь только прибавил действу новых красок и эмоций.

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Премьерой коллаборации областного художественного музея и драматического театра стал спектакль "Играем Бидструпа", который на сцене "Самарской площади" идет больше 30 лет. Но впервые - в подобных декорациях. Нестареющая история без слов, которые с лихвой заменяют пластика и клоунада: на оживших картинках знаменитого датского карикатуриста XIX века ни одно поколение узнает себя - люди мало меняются с годами, разве что надевают новые шляпки...

Впрочем, этот день в Художественном, ознаменовавшийся и открытием выставки французского фотографа Жерара Юфера, подтвердил, что веселым может быть не только театр, но и поход в музей. Кто только не приходит и что только не происходит в священных стенах исторических хранилищ, когда за действом наблюдает талантливый мастер. Не удержалась от смеха, глядя на снимок - брутальный парень с ирокезом внимательно разглядывает портрет Наполеона. Как при дворе его величества Юмора.

Кстати, театральный проект во дворике Художественного музея уже в этом сезоне (а синоптики обещают самарцам теплую осень) будет работать параллельно с открытием с 1 сентября основных театральных сцен города.

- Мы готовы уже сегодня предложить зрителям на новой площадке минимум два спектакля - это "Иллюзии" по Ивану Вырыпаеву, в котором актеры работают с микрофоном, и акустика не должна пострадать. И "Планету" Гришковца, там вообще спектакль при настоящих живых звездах будет звучать особенно хорошо, - делится планами директор "Самарской площади" Наталья Носова. - Уверена, что артисты смогут перенести постановки с нашей привычной сцены на улицу, мы хоть и не уличный театр, в привычном понимании, но имеем опыт работы и на площадях, и на фестивалях под открытым небом. А новое арт-пространство, думаю, будет существовать и после отмены масочного режима.

Комментарий

Алла Шахматова, директор Самарского областного художественного музея:

- Ограничения, связанные с пандемией, подвигли музеи и творческие коллективы искать новые формы общения со зрителями. При этом все понимали, что виртуальные проекты не смогут заменить реального общения. Тут-то и пришла в голову идея использовать наши дворы. Один из них, где сегодня выступал театр, мы делим с жителями окрестных домов, и, чтобы провести мероприятие, нужно договаривать с ними, чтобы, к примеру, убрали припаркованные машины. Но соседи охотно пошли нам навстречу. А вот второй дворик - чисто музейный, я его только в карантин "обнаружила". Очень уютно пространство в обрамлении старинных стен, там не бывает сильного ветра и даже в летний зной - стабильная прохлада. В нем уже два месяца проходят пленэры и мастер-классы самарских художников. Планируется еще и лекторий "на подушках". Идей много, они позволяют музею выйти из статичных рамок своих экспозиций, а значит, развиваться и привлекать новых посетителей. Ну и конечно, дружить с творческими людьми Самары.

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