В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

В Саратове прокуратура проводит проверку по факту незаконного осуждения местного жителя.

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.

Как считает сам пострадавший саратовец, на следствии и в суде его именем мог представиться его сводный брат, ранее уже судимый по "наркотической" статье.

В марте этого года Рубинштейна стали разыскивать сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. Молодому человеку, который выезжал на заработки в Москву, сообщили, что он нарушил приговор суда. По словам Рубинштейна, только в этот момент он узнал о вынесенном судебном решении. Суд назначил ему условное наказание, при этом он и не имел права оставлять место жительства без уведомления. Жителю Саратова изменили условное наказание на реальное и отправили в места лишения свободы. Его объяснениям, что он не только не совершал преступления, но и не присутствовал в суде и не знал, что он состоялся, правоохранители не поверили.

Как рассказал адвокат, он встретился с осужденным в колонии и помог составить обращение в прокуратуру. Однако, по мнению защитника, проведение проверки затягивается правоохранителями.

В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что после обращения саратовца прокуратурой Ленинского района было возбуждено производство "ввиду новых обстоятельств", расследованием занимается следственный отдел полиции по этому району. В облпрокуратуре также рассказали, что в отношении сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, которые отправили молодого человека в колонию, тоже проводится проверка.

- Ситуация находится на личном контроле прокурора области, - информирует ведомство.