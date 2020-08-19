Стоимость коммунальной услуги в Саратовском районе увеличили сразу более чем в три раза. В областном комитете по госрегулированию тарифов считают, что все законно.

Пришел новый поставщик

Как рассказал председатель садоводческого товарищества "Дубрава", которое находится на территории Усть-Курдюмского муниципального образования Саратовского района, Юрий Безруков, стоимость услуги по водоснабжению для дачников подорожала сразу в несколько раз. До этого много лет кооператив обеспечивал водой Песчано-Уметский филиал ООО "Газпром ПХГ". Еще в прошлом году в соответствии с решением областного комитета по государственному регулированию тарифов техническую воду эта организация поставляла потребителям по цене 16,67 рубля за кубометр. А весной этого года насосную станцию и сети собственник ООО "Нефтьэнергострой" передал в аренду ООО "Волжские водоводы". Новый поставщик уведомил потребителей, что цена на воду будет составлять более 50 рублей за кубометр. Увеличение сразу в три раза!

- Для членов нашего кооператива, по предварительным расчетам, расходы на содержание дачного участка вырастут примерно в полтора раза, с 16 до 25 рублей за квадратный метр земли, - говорит Юрий Безруков.

Как выяснилось, увеличение тарифа произошло на основании постановления областного комитета по госрегулированию тарифов от 15 мая 2020 года. По этому решению с 1 июня тариф на воду был установлен в размере 49,85 рубля за кубометр, с 1 июля он составил 51,32 рубля за кубометр. Примечательно, что в соседнем Саратове даже на питьевую воду, а не на техническую, расценки в два раза ниже - 26 рублей за кубометр.

При этом дачники "Дубравы" не единственные, кто столкнулся с таким резким повышением цен. Сходное положение с водой в соседних садоводческих товариществах. Некоторые дачные кооперативы теперь пытаются выйти на других поставщиков, которые реализуют воду по более приемлемой цене. Однако при этом дачникам придется строить дополнительные коммуникации, протягивать к своим участкам линию водопровода.

Больше всего расходов на зарплату

Примечательно, что новый поставщик, организация ООО "Волжские водоводы", была создана совсем недавно, в конце прошлого года. По данным из Единого госреестраюрлиц (ЕГРЮЛ), уставный капитал организации составляет только 20 тысяч рублей, а учредителем значится всего одно физическое лицо. При этом за несколько месяцев существования этого юрлица учредитель уже успел смениться.

Между тем в областном комитете по регулированию тарифов, куда мы обратились за разъяснениями, считают установленный для этой организации тариф обоснованным.

В своем ответе в редакцию "Российской газеты" министр-председатель областного комитета по госрегулированию тарифов Лариса Новикова сообщила, что стоимость воды регулируется государством исходя из производственных затрат поставщика.

- Тариф определяется путем деления необходимых затрат на производство услуги водоснабжения на объем воды, отпускаемой потребителям, - информирует Лариса Новикова.

Как объясняют в областном комитете по тарифам, компания "Волжские водоводы" эксплуатирует то же самое имущество, что и предыдущий поставщик: насосную станцию и 78,4 километра водопроводных сетей. В то же время при оставшихся прежними производственных затратах число потребителей сократилось на 70 процентов. Один из основных клиентов компании - МУП "Усть-Курдюм водоканал" - выбрал себе другого поставщика; также снизился объем воды, отпускаемой для Елшанского и Песчано-Уметского управлений подземного хранения газа. По словам специалистов, на себестоимость воды повлияло и то, что у прежнего поставщика, ООО "Газпром ПХГ", водоснабжение других потребителей занимало в общем объеме производства незначительную долю, в то время как для "Волжских водоводов" это единственный вид деятельности.

Как сообщили в областном комитете, тариф для нового поставщика рассчитали исходя из минимума производственных затрат. Расходы, которые он хотел заложить в стоимость воды, сократили на 18,5 миллиона рублей, или на 60 процентов.

В то же время, как информирует в своем письме дачников заместитель председателя комитета Марина Лавренко, сейчас наполовину тариф складывается из расходов на "заработную плату и отчислений на социальные нужды" - 48,5 процента, оплата электроэнергии составляет около 23 процентов тарифа, а непосредственно воды только... 13,18 процента.

Проверка расчетов

По мнению председателя саратовской общественной организации "Щит потребителя" Александра Журбина, дачникам необходимо, прежде всего, проверить правильность проведенных расчетов по обоснованию тарифов.

- Нужно обратиться в областной комитет, чтобы им предоставили все данные по расчетам. Если вдруг откажут в выдаче этих материалов, такие действия будут незаконными и их можно обжаловать, - говорит общественник.

Тариф складывается из расходов на зарплату и отчислений на соцнужды - 48,5 процента, оплата электроэнергии - около 23 процентов, а непосредственно воды только … 13,18

Исполнительной директор НП "ЖКХ - контроль" Светлана Разворотнева, к которой "РГ" также обратилась за комментариями, считает, что у дачников в подобных ситуациях есть выход: пробурить скважину на своем участке и качать воду бесплатно.

Вот только такое решение проблемы доступно далеко не для всех дачников. Например, то же садоводческое товарищество "Дубрава" находится на возвышенности, откуда добраться до артезианской воды просто нереально. А на многих территориях Саратовской области артезианская вода насыщена солями и по своему качеству не подходит для полива садов и огородов.

К тому же, как напомнил руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Темур Даврешян, с этого года садоводческие товарищества обязаны оформлять лицензии на использование подземных вод. Без лицензирования дачники теперь могут использовать артезианскую воду для своих нужд, только если глубина скважины не превышает 20 метров, она находится выше водоносного горизонта централизованного водоснабжения и объем воды не больше 100 кубометров в сутки.

Заместитель председателя комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы Леонид Писной предложил садоводам направить обращение в комитет областной думы, чтобы проверить обоснованность резкого повышения тарифов.

Мнение

Владилен Поляничкин, председатель совета Саратовской ассоциации производителей сельхозпродукции "Волжский сад":

- Тарифное регулирование для садоводческих товариществ давно нуждается в пересмотре. Садоводы электроэнергию вынуждены оплачивать по тарифам для городского населения, которые выше, чем для села, в то же время и тарифы за воду для них выше, чем в городе. Сейчас продвигается идея включения садоводческих товариществ в поселения, с созданием администрации, но это приведет только к новым платежам для дачников на содержание аппарата чиновников. А для многих саратовцев расходы на загородные участки и сейчас уже непомерные, люди вынуждены отказываться от дач.