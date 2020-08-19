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19.08.2020 07:40
Рубрика: Власть

В ТОСЭР "Тольятти" и "Чапаевск" инвесторам предоставлены особые условия

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Тольятти и Чапаевске дало мощный импульс к диверсификации экономики моногородов и повышению их инвестиционной привлекательности благодаря целому спектру налоговых льгот для резидентов.
В Тольятти сегодня расположена одна из крупнейших ТОР в России. Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области В Тольятти сегодня расположена одна из крупнейших ТОР в России. Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
В Тольятти сегодня расположена одна из крупнейших ТОР в России. Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В Тольятти сегодня расположена одна из крупнейших ТОР в России. В результате реализации всех инвестпроектов здесь планируется создать около 8,5 тысячи новых рабочих мест. Для того, чтобы получить статус резидента ТОСЭР, компаниям необходимо соблюсти основные условия.

Фото: Пресс-служба ОЭЗ "Тольятти"
Инфраструктуру ОЭЗ "Тольятти" в Самарской области расширят

В ТОСЭР "Тольятти" инвестор должен вложить в проект не менее 20 миллионов рублей, из них минимум пять миллионов - в первый год работы. Новая компания должна создать не менее 20 рабочих мест в первый год работы, а действующее предприятие - не менее среднесписочной численности работников за последние три года. Кроме того, компания, должна быть зарегистрирована в Тольятти и не иметь филиалов за пределами города. Процедура получения статуса резидента ТОСЭР занимает месяц. Всестороннюю поддержку инвесторам в режиме "одного окна" в Самарской области оказывает Агентство по привлечению инвестиций на всех этапах реализации проектов.

В свою очередь, резиденту ТОСЭР "Тольятти" предоставляется нулевая ставка по налогам на имущество и на землю, также в первые пять лет работы компания платит два процента налога на прибыль, а с шестого по десятый годы - 12 процентов при стандартной ставке 20 процентов.

ТОСЭР в Чапаевске, сравнительно с Тольятти, - молодая территория. Моногород получил такой статус в феврале 2019 года. Тогда же были определены 23 приоритетных вида экономической деятельности для этой территории, установлены минимальные требования, предъявляемые к инвесторам в ТОСЭР. Необходимо инвестировать минимум 2,5 миллиона рублей и создать не менее десяти новых рабочих мест в первый год реализации проекта. Компании-резиденты ТОСЭР получают административную поддержку со стороны управляющей компании и региональных властей и разнообразные налоговые льготы. Это сниженный налог на прибыль два процента в первые пять лет получения прибыли, обнуление налога на землю и имущество в течение десяти лет, а также сокращение выплат во внебюджетные фонды с 30 процентов до 7,6 процентов.

Фото: "ПромПарки"
В Самарской области инвесторам предоставлены уникальные возможности

Кроме того, резидентам инвестплощадки в Чапаевске самарские областные власти предоставили уникальные условия по стоимости переуступки права владения и пользования земельными участками со всеми коммуникациями. Инвестор может получить землю со всей инфраструктурой под проект за 500 тысяч рублей за гектар, если готов реализовать свой проект в сфере производства для строительного сектора экономики. Для остальных инвесторов, при условии запуска проекта до конца 2022 года - 2,487 миллиона за гектар.

И еще: статус моногородов Тольятти и Чапаевска дает возможность резидентам ТОСЭР привлекать средства поддержки от Фонда развития моногородов.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития Самарской области:

- Территории опережающего развития- это дополнительный инструмент разветвленной инфраструктуры для привлечения инвестиций. Режим ТОСЭР действует в двух моногородах Самарской области - Тольятти и Чапаевске. На сегодня в ТОСЭР "Тольятти" - самом крупном ТОРе России, организовано 75 предприятий инвесторов. Объем инвестиций оценивается в 41 миллиард рублей, на данный момент из них уже освоены более 10,8 миллиарда рублей, создано более 4,5 тысячи рабочих мест.

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