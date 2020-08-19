Житель Прикамья натравил бойцовского пса на полицейского

Жителя Горнозаводска Пермского края обвиняют в применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, полицейский прибыл по вызову жены обвиняемого, которая заявила, что ее муж угрожает ей убийством. Хозяин дома вел себя агрессивно в отношении представителя власти. Он дал команду своей собаке бойцовской породы стаффордширский терьер напасть на сотрудника полиции. Кроме того, обвиняемый стал кидать в потерпевшего кирпичи, причинив тому телесные повреждения.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.