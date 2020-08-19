Новости

Демократы официально назвали Джо Байдена кандидатом в президенты США 06:42
Дубль Овечкина принес "Вашингтону" первую победу в серии с "Айлендерс" 06:26
Глава района в Перу направил запрос на получение российской вакцины 06:01
Куба объявила о клинических испытаниях собственной вакцины от COVID-19 05:50
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 22 миллиона человек 05:09
Военнослужащие ТОФ спасли "аварийную" субмарину 05:01
Билл Клинтон: Белый дом при Трампе стал эпицентром хаоса 04:56
Тайфун Higos обрушился на южное побережье Китая 04:42
Президент Мали объявил о своей отставке 04:23
Полиция США усилила патрулирование у генконсульства РФ в Нью-Йорке 04:10
"Рособоронэкспорт" поставил в Венесуэлу 43 тысячи тестов на COVID-19 03:42
Режим ЧС объявлен в Калифорнии из-за лесных пожаров 02:57
Трамп заявил о равных шансах для оппонентов победить на выборах 02:42
Вашингтон разрешил китайским авиакомпаниям чаще летать в США 02:20
Филиал МГУ в Ташкенте начинает подготовку филологов-русистов 01:43
Трамп отложил торговые переговоры с Китаем 01:15
Умер актер из "Звездного пути" и "Огненных колесниц" Бен Кросс 01:11
Базу США в Сирии обстреляли ракетами впервые с 2015 года 00:56
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2 18.08.2020
В Гродно после митингов создали совет общественного согласия 18.08.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 18.08.2020
Врио главы Хабаровского края возьмет квартиру в ипотеку 18.08.2020
Эксперты: В Атлантике может плавать до 21 млн тонн пластика 18.08.2020
Российские дипломаты находятся в Мали в безопасности 18.08.2020
"Краснодар" обыграл "Арсенал" в третьем туре РПЛ 18.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
19.08.2020 06:27
Рубрика: Спорт

Нагребли медалей

Алтайские спортсмены успешно выступили в Москве
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 184(8238)
Представители Алтайского края завоевали шесть медалей на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, завершившемся в Москве.

Александр Дьяченко стал чемпионом страны на байдарке-двойке на дистанции 200 метров. Каноистка Ирина Андреева отличилась сразу в трех дисциплинах: серебряная медаль в экипаже-двойке на дистанции 500 метров, бронзовая - в одиночке на 200 метров и золотая - в каноэ-двойке на двухсотметровке. Кирилл Ляпунов взял серебро в финальном заезде байдарок-двоек на 1 000 метров. Шестую медаль в алтайскую копилку принес воспитанник местной СШОР им. Константина Костенко Артем Пискун. 19-летний каноист добыл бронзу в заезде одиночек на дистанции 200 метров.

Фото: Пресс-служба ВФВ
В Казани завершился этап чемпионата России по пляжному волейболу

- Пискун - просто молодец. Он и на пятисотке тоже был хорош - занял шестое место. Еще в прошлом году Артем смотрел на нынешних соперников по финалу как на звезд. А сейчас почувствовал, что может с ними бороться за призовые места, - отметил директор краевой спортшколы им. К. Костенко Юрий Морозов.

По словам Юрия Анатольевича, одной из сильных сторон Артема является спокойствие во время соревнований: "Если вышел на старт, будет работать без дрожи в коленях рядом с любыми соперниками".

Возможно, уверенности в своих силах как раз не хватило другому воспитаннику школы - байдарочнику Владлену Ушакову. В одиночном разряде на дистанциях 200 и 500 метров он разделил 19?20 места. Но уже на дистанции 500 метров в заездах байдарок-двоек Владлен вместе с напарником Никитой Максимовым (оба - 2001 года рождения) выиграли финал Б и заняли в общем зачете десятое место. Большего ждали от юной Ангелины Рябицкой, выступавшей на трех дистанциях в байдарке-одиночке. Но она не успела набрать нужные кондиции из-за травмы спины, полученной в феврале на сборах в Краснодарском крае, да и летние треволнения из-за сдачи ЕГЭ тоже сказались.

По словам Морозова, чемпионат страны рассматривался как отбор в национальную сборную к международным стартам. В венгерском городе Сегед в сентябре пройдет Кубок мира. Туда обязательно поедут победители чемпионата России. Из тех, кто выступает за Алтайский край, - это Дьяченко и Андреева.

Кстати

В третьей декаде мая следующего года в Барнауле пройдет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Ожидается большой наплыв иностранных спортивных делегаций из пятидесяти стран (одних только спортсменов - четыре сотни). На барнаульском этапе будет разыграно сразу шесть лицензий на участие в Олимпийских играх в Токио. Борьба ожидается нешуточная. Сейчас на гребном канале ведутся масштабные работы по улучшению инфраструктуры. В частности, до шести метров будет расширена подъездная дорога, а на противоположном берегу установят зрительские трибуны на три тысячи мест. Строители заверяют, что к маю успеют сделать все.

В регионах Спорт Виды спорта Водный спорт Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси
В Сирии погиб российский генерал
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2
Трамп отложил торговые переговоры с Китаем
Вильфанд рассказал о возвращении жары в Москву
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки
"Унижение" и "катастрофа": Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"