Представители Алтайского края завоевали шесть медалей на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, завершившемся в Москве.

Александр Дьяченко стал чемпионом страны на байдарке-двойке на дистанции 200 метров. Каноистка Ирина Андреева отличилась сразу в трех дисциплинах: серебряная медаль в экипаже-двойке на дистанции 500 метров, бронзовая - в одиночке на 200 метров и золотая - в каноэ-двойке на двухсотметровке. Кирилл Ляпунов взял серебро в финальном заезде байдарок-двоек на 1 000 метров. Шестую медаль в алтайскую копилку принес воспитанник местной СШОР им. Константина Костенко Артем Пискун. 19-летний каноист добыл бронзу в заезде одиночек на дистанции 200 метров.

- Пискун - просто молодец. Он и на пятисотке тоже был хорош - занял шестое место. Еще в прошлом году Артем смотрел на нынешних соперников по финалу как на звезд. А сейчас почувствовал, что может с ними бороться за призовые места, - отметил директор краевой спортшколы им. К. Костенко Юрий Морозов.

По словам Юрия Анатольевича, одной из сильных сторон Артема является спокойствие во время соревнований: "Если вышел на старт, будет работать без дрожи в коленях рядом с любыми соперниками".

Возможно, уверенности в своих силах как раз не хватило другому воспитаннику школы - байдарочнику Владлену Ушакову. В одиночном разряде на дистанциях 200 и 500 метров он разделил 19?20 места. Но уже на дистанции 500 метров в заездах байдарок-двоек Владлен вместе с напарником Никитой Максимовым (оба - 2001 года рождения) выиграли финал Б и заняли в общем зачете десятое место. Большего ждали от юной Ангелины Рябицкой, выступавшей на трех дистанциях в байдарке-одиночке. Но она не успела набрать нужные кондиции из-за травмы спины, полученной в феврале на сборах в Краснодарском крае, да и летние треволнения из-за сдачи ЕГЭ тоже сказались.

По словам Морозова, чемпионат страны рассматривался как отбор в национальную сборную к международным стартам. В венгерском городе Сегед в сентябре пройдет Кубок мира. Туда обязательно поедут победители чемпионата России. Из тех, кто выступает за Алтайский край, - это Дьяченко и Андреева.

Кстати

В третьей декаде мая следующего года в Барнауле пройдет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Ожидается большой наплыв иностранных спортивных делегаций из пятидесяти стран (одних только спортсменов - четыре сотни). На барнаульском этапе будет разыграно сразу шесть лицензий на участие в Олимпийских играх в Токио. Борьба ожидается нешуточная. Сейчас на гребном канале ведутся масштабные работы по улучшению инфраструктуры. В частности, до шести метров будет расширена подъездная дорога, а на противоположном берегу установят зрительские трибуны на три тысячи мест. Строители заверяют, что к маю успеют сделать все.