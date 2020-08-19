Губернатор проконтролировал исполнение своих поручений в Краснообске

Развитие социальной инфраструктуры рабочего поселка Краснообска в Новосибирском районе на контроль взяли губернатор и правительство Новосибирской области.

Здесь возводятся значимые объекты - ледовая арена и школа, идет реконструкция Центральной районной больницы (ЦРБ).

- В 2018 году я пообещал жителям Краснообска решить три важных вопроса: построить новую школу, завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной и провести реконструкцию поликлиники. Два крупных объекта мы сдаем уже 10 сентября, - сказал губернатор области Андрей Травников во время рабочей поездки в поселок.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что строительство спортивного комплекса, начатое в 2012 году и приостановленное в 2014-м, было возобновлено только в 2018 году. Такое поручение дал губернатор. Завершение долгожданного объекта - один из наказов жителей Краснообска депутатам Законодательного собрания региона.

Как доложили главе области руководители Краснообска, в комплексе будут заниматься воспитанники школы олимпийского резерва по хоккею с шайбой. Кроме того, площадка станет домашней ареной для местного хоккейного клуба "Колосс", в котором тренируется свыше 180 детей и подростков. Одновременно на ледовой арене могут заниматься более 40 спортсменов. Или почти сто любителей катания на коньках.

Что касается общеобразовательной школы, то ее могло и не быть, так как на этом месте застройщик планировал построить жилье. Однако губернатор заверил, что построят именно школу. Здание возведено по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Сейчас строительство гимназии на 1100 мест практически завершено, учащиеся приступят к занятиям в начале января.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Краснообске капитально отремонтировали детскую поликлинику и входную группу взрослой поликлиники ЦРБ. Это позволило не только создать комфортные условия для пациентов, но и снизить нагрузку на врачей, сократить очереди.

На повестке - еще один важный вопрос, о котором главе области сказали жители поселка. Это - строительство второй очереди поликлиники "Новосибирской клинической ЦРБ". Сейчас мощности ЦРБ задействованы на 200 процентов. Андрей Травников считает, что у региона есть возможность построить корпус по новой федеральной программе, по которой будет вестись модернизация первичного медицинского звена.

- Строительство поликлиники заявлено. Наша с депутатами задача - добиться, чтобы она попала в первый этап реализации программы, который начинается 1 января 2021 года, - сказал губернатор.

Как сообщил главный врач ЦРБ Алексей Бухтияров, второй корпус позволил бы увеличить пропускную способность поликлиники в два раза - до 800 посещений в смену, повысить объем и качество оказываемых услуг.

Андрей Травников поручил профильным министерствам рассмотреть возможность зарезервировать в региональном бюджете средства на проектирование нового объекта. Губернатора поддержали депутаты заксобрания, отметив, что поликлиника в Краснообске - приоритет №1.