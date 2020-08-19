Новый мэр Иркутска Руслан Болотов сразу после вступления в должность провел масштабный аудит городского хозяйства. В числе прочего проверялась и работа МУПов и подрядчиков. Какие выводы сделаны по итогам и какие меры будут приняты - об этом рассказали Руслан Болотов и Евгений Стекачев, председатель думы Иркутска.

- Мы действительно провели балансовые комиссии в МУПах, причем сделали это максимально публично. Везде есть проблемы с финансовой дисциплиной, большие долги. Есть проблемы с износом основных фондов. Против ряда руководителей возбуждены уголовные дела, - перечисляет Руслан Болотов открывшуюся в ходе проверок картину. - Так быть не должно, муниципалитет должен показывать пример прозрачности и эффективности работы.

Что уже сделано в этом направлении? Мэрия заняла принципиальную позицию: покрывать долги из бюджета, иными словами, за счет налогоплательщиков, она не будет. В рамках антикризисных мер ряд МУПов получили льготные кредиты под два процента годовых - за их счет удалось погасить часть долгов, наладить деятельность предприятий. Далее администрация занялась подбором руководителей для муниципальных предприятий. Разработала критерии конкурсного отбора кандидатов - нацеленных на результат, грамотных, таких, которые сумеют обеспечить как минимум безубыточность предприятия.

- Ведь не все МУПы должны быть прибыльными, - отмечает Евгений Стекачев. - В первую очередь эти структуры создавались для того, чтобы оперативно управлять городским хозяйством. Скажем, МУП ТЭСИ эксплуатирует социальные учреждения, принадлежащие муниципалитету. Комбинат питания - обеспечивает поставки в школы и детские сады. Даже в "Иркутскавтодоре" подразделения, которые отвечают за содержание дорожной сети города, несут социальную нагрузку. Но если мы говорим о подрядных работах, которые наши МУПы выигрывают на конкурсах наравне с коммерческими предприятиями, то, без сомнения, доход от них должен поступать в бюджет города. Частная компания, выходя на аукцион, рассчитывает получить прибыль со своей работы и платит с этой прибыли налоги. Почему этого не должен делать МУП? С другой стороны, говорить о прибыли сейчас - преждевременно. Прежде необходимо стабилизировать состояние муниципальных предприятий. Но надеюсь, что по итогам 2021 года картина будет совсем иная.

Особого внимания новых властей города потребовал Центральный рынок. По мнению Руслана Болотова, он нуждается в модернизации - как технической, так и принципов работы.

- В других крупных городах России рынок - это не только место, где можно что-то купить. Это комплекс услуг. Вам тут же все разделают, упакуют, если захотите - то и приготовят. Нам нужно к этому стремиться. Кроме того, Центральный рынок должен стать инструментом регулирования цен в городе. Мы понимаем, что покупательская способность у населения сегодня точно не растет, и наша задача - обеспечить не комфорт перекупщикам, а хорошие условия для покупателей, - подчеркивает глава города. - Я встречался со всеми мэрами районов Усть-Ордынского Бурятского округа. Мы готовы пускать их фермеров на территорию рынка на самых льготных условиях, но ключевое условие - ценообразование.

Сейчас площади рынка задействованы на 41 процент, а его техническое состояние вызывает беспокойство. Так что вопрос сейчас не в том, чтобы рынок приносил прибыль, а в том, чтобы его модернизировать, превратить в удобное и современное место.

Кстати

Большую работу предстоит провести и комбинату питания, ведь по поручению президента РФ муниципалитет должен обеспечить горячее питание всех школьников. Комплексная программа обновления будет разработана и для МУП "Иркутскавтодор". Сейчас износ основных фондов предприятия превышает 50 процентов.

- Вместе с тем ремонт Ушаковского моста в рекордные сроки провело именно муниципальное предприятие, в то время как подрядчиков мы заставляем переделывать их работу. На МУПы город может опереться. Поэтому по каждому будет разработан план оздоровления и подобраны кадры, - отметил мэр.