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19.08.2020 13:01
Рубрика: Общество

Иркутские дайверы очистили дно Байкала от браконьерских сетей

Текст: Екатерина Дементьева
В Иркутской области дайверы из общественной организации "Глубина ответственности" очистили участок дна Байкала от рыбацких сетей. За два дня активисты подняли на поверхность почти 150 килограммов.

Однако сети появляются вновь и вновь, хотя любительский лов с их помощью на Байкале уже много лет запрещен полностью. Их оставляют браконьеры - дешевый китайский товар стоит копейки, его не жаль бросить. А в ячеях потом застревают рыбы, губки, другие обитатели Байкала все это гниет и отравляет воду вокруг.

По словам руководителя организации "Глубина ответственности" Александра Красовского, проблема нарастает - сетей становится все больше, хотя дайверы регулярно проводят подобные акции в разных участках акватории озера. Такие ловушки остаются в воде много лет - они синтетические, не разлагаются и продолжают губить фауну озера.

Фото: Владимир Байкальский/ТАСС
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Одним из решений проблемы, может стать увеличение штрафа за использование сетей, считает депутат Госдумы Александр Якубовский, один из инициаторов акции. По его словам, предстоит изучить ситуацию не только на Байкале, но и на других озерах и реках страны, посмотреть правоприменительную практику - как работают законы, которые должны ограничивать использование сетей. И если понадобится, депутатский корпус готов вносить поправки в законодательство - пересматривать штрафы, менять подход к реализации снастей.

А Иркутский научно-исследовательский технический университет взялся за разработку биоразлагаемых рыбацких сетей. Подобные разработки ведутся в других странах - такие сети из морских водорослей, по словам ученых, уже используют в Японии, Корее, Испании. Как отмечают в пресс-службе правительства региона, этой инициативой уже заинтересовался врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев он пообещал изучить это предложение. Также он пообещал в ближайшее время рассмотреть на комитете по чрезвычайным ситуациям вопрос об организации работ по очистке дна Байкала от брошенных сетей.

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