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19.08.2020 09:37
Рубрика: Общество

Репортаж из красной зоны

Как я победила коронавирус и чего мне это стоило
Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 184(8238)
Я строго соблюдала режим самоизоляции, так как очень боялась заболеть. В феврале уже перенесла пневмонию, плюс ко всему вхожу в группу риска сразу по нескольким критериям - имею лишний вес и страдаю бронхиальной астмой. Даже с собакой гуляла на пустыре в защитной маске и перчатках.
Тяжелее всего в жару приходилось медикам, одетым в костюмы-скафандры, заправленные в резиновые сапоги. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Тяжелее всего в жару приходилось медикам, одетым в костюмы-скафандры, заправленные в резиновые сапоги. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Тяжелее всего в жару приходилось медикам, одетым в костюмы-скафандры, заправленные в резиновые сапоги. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

На время пандемии наша семья полностью отказалась от посещения общественных мест. Продукты, бытовую химию, корм для животных и другие необходимые вещи мы покупали при помощи бесконтактной доставки. Курьеры звонили в домофон и оставляли заказ на лестничной площадке. Я заносила пакеты в ванную и обрабатывала их санитайзерами. По совету медиков, мы с ребенком принимали витамины D и С.

Но, несмотря на все предпринятые меры, уберечься не удалось. Где я могла заразиться, так и осталось невыясненным. Никто из моего круга общения не болел.

Скорая не лечит, скорая спасает

Сначала у меня появились сильная головная боль и тошнота, пропал аппетит. Но я списала это на погоду: стояла адская жара - столбики термометра порой поднимались до + 45 градусов.

Фото: iStock
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Но болезнь развивалась стремительно. Еще утром все было прекрасно, а в обед я поняла, что задыхаюсь. Ингалятор приступ астмы не снял. Температура подскочила с 37 до 39 градусов. Скорая приехала относительно быстро - часа через два, обычная бригада без скафандров и респираторов. Многие омичи жалуются, что "неотложку" приходится ждать по пять-шесть часов - машин не хватает.

На томографическое обследование меня везти не хотели - мол, простоим в очереди минимум часов шесть. Но я настояла. И никакой очереди в диагностическом центре не было. На всю процедуру, включая выдачу результатов ушло пятнадцать минут - пневмония то типу "матового стекла", вирусного происхождения, поражение легких - 16 процентов.

А потом "неотложка" отвезла меня домой, выписывать лекарства они не имеют права. Скорая помощь ведь не лечит, а спасает. Сказали, завтра ждать врача из поликлиники. Наш областной министр здравоохранения сетует, что люди поздно обращаются за медицинской помощью. Ну вот, я обратилась, и что толку? В результате лечение мне назначил давно знакомый пульмонолог дистанционно - по ватсапу. Чтобы купить необходимый набор лекарств, пришлось проехать четыре дежурные аптеки. И везде стояли бесстрашные люди без масок.

На следующий день выяснилось, что скорая еще не передала мои данные в поликлинику. Хорошо, что дозвонилась в регистратуру сама, иначе так бы и лежала дома в ожидании чуда. Первичное звено реально захлебывается и не справляется с потоком пациентов. Пришел усталый дежурный терапевт. Пожаловался, что даже присесть некогда - вызовы один за другим. Подтвердил лечение пульмонолога, но предупредил, что мазок на коронавирус вряд ли возьмут у меня раньше чем через неделю. Очереди огромные. Кстати, в социальных сетях омичи рассказывают, что результаты тестов нередко приходили уже после того, как они выздоровели.

Тяжело, больно и страшно...

А на следующий день мне стало не хватать воздуха. В приемном отделении Городской клинической больницы N 11 заведующий осмотрел меня и сказал, что необходима экстренная госпитализация - в отделение для лечения COVID-19, так называемую "красную зону". Как оказалось, это было очень правильное решение. К вечеру у меня начал падать уровень кислорода в крови, и от слабости я уже не могла встать.

- Ваша главная задача - лежать на кровати не менее шестнадцати часов в сутки, лицом вниз, - объяснил врач.

Такое положение способствует более равномерному перераспределению крови и жидкости в легких, препятствуя развитию и прогрессированию отека и вирусной пневмонии. Дышать становится легче.

Болезнь так исказила черты моего лица, что знакомые перестали узнавать. Фото: Наталья Граф/РГ

Болеть коронавирусом тяжело, больно и страшно. Несколько дней прошли как в тумане - я почти ничего не соображала, не могла ходить, самостоятельно есть и даже читать книгу - не понимала смысл прочитанного. Пик болезни наступил на восьмой день. В ночь пришла паническая атака, я боялась засыпать, думала, что остановится дыхание. Сатурация (уровень кислорода в крови) упала до 86 процентов, меня подключили к кислородному баллону. В реанимации жутко и практически беспрерывно стонал дедушка. Всем антимасочникам и антиковидникам надо бы послушать эти стоны в обязательном порядке.

Фото: iStock
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Капельницы начинались с раннего утра и заканчивались перед обедом. Два вида антибиотиков, гормоны, лекарство от интоксикации. Еще уколы гепарина в живот, чтобы не было тромбов, противовирусное, средство для защиты желудка, другие препараты. И у каждого - множество побочных эффектов.

В палатах духота от жары. Тяжелее всего приходится медикам, одетым в костюмы-скафандры, заправленные в резиновые сапоги. Они постоянно на ногах, пациентов много и практически все тяжелые.

- Каждую смену худею на килограмм, - призналась медсестра.

Невидимая война

В состоянии полной беспомощности остро начинаешь ощущать, какая эта зыбкая штука - наша жизнь. Понимаешь, что чашечки кофе и теплой ванны вполне достаточно для абсолютного счастья. В соседней палате пришел в себя дедушка, смотрит фильм и радостно смеется. Третий тест отрицательный, скоро выпишут. А в другой палате пациент посинел и перестал дышать.

"Дыши! - кричит на весь коридор медсестра. - Врача! Срочно, врача! Преднизолон девяносто!"

Подняли в реанимацию. Говорят, остался жив.

Поток пациентов не прекращается. В дежурные дни вереницей едут скорые. Резервные койки есть. Но люди лежат даже на посту. В холле нет ни одной свободной кровати.

- К чему этот цирк с конями? Заморочили людям голову! Не существует никакого коронавируса! - возмущается новоприбывший больной в коридоре. А к вечеру уже смирно лежит лицом вниз и сжимает в руке ингалятор.

В моей ленте в социальных сетях - шашлыки, пляжи, летние веранды, шопинг в торговых центрах, концерты и салют на День города. Понятно, что жизнь продолжается. Омск как будто не замечает, что где-то совсем рядом идет невидимая война. Конечно, сотня пациентов с подтвержденным коронавирусом на миллионный город - совсем немного. Но в больницах лежит более двух тысяч омичей с тяжелой вирусной пневмонией. И разве есть у кого-то сомнения, что это другая инфекция?

Мой тест на коронавирус оказался отрицательным. Но это, как выяснилось, не показатель. Тесты результативны только в первые дни болезни. Вирус практически невозможно поймать методом ПЦР, если он уже опустился из носоглотки в легкие. А вот анализ крови, наоборот, выявил у меня острую фазу COVID-19 и наличие антител. Впрочем, по словам медиков, антитела также обнаруживаются далеко не у всех пациентов. Поэтому перенесенная болезнь - не гарантия того, что иммунитет к коронавирусу будет сформирован. Впрочем, счастливым обладателям антител обольщаться тоже не стоит. Через несколько месяцев они исчезают, и есть шанс заразиться повторно.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС
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На одиннадцатый день болезни ко мне вернулись сознание и аппетит. Пришел инструктор ЛФК и показал дыхательную гимнастику. Но уже при втором упражнении я едва не потеряла сознание - закружилась голова.

На четырнадцатый день меня выписали домой. Однако праздновать победу пока рано. Впереди - долгий и трудный путь восстановления. Врачи говорят, что не так страшен сам COVID-19, как его последствия. Перенесшие коронавирус жалуются на одышку, боли в грудной клетке, проблемы со сном, упадок сил, трудности с концентрацией. Страдают сердце, сосуды, нервная система, почки и другие органы. Куда именно ударит вирус -неизвестно. У меня - подозрение на миокардит.

Я всем благодарна

Хочу сказать огромное спасибо сотрудникам "красной зоны" ГКБ-11 и всем медикам, которые в это непростое время борются за жизни омичей. В изнуряющую жару, рискуя своим здоровьем и здоровьем своих близких. Спасибо всем, кто переживал за меня, ваши слова поддержки очень мне помогали!

Как восстановиться после болезни

- Ежедневно делайте дыхательную гимнастику утром и вечером. Если сохраняется слабость - выполняйте упражнения лежа или сидя.

- Пойте. Это поможет разработать диафрагму.

- Гуляйте на воздухе, после того как закончится карантин. Аэробные нагрузки не должны быть продолжительными, достаточно 30-40 минут ходьбы.

- Высыпайтесь. Если появились нарушения сна - обратитесь за помощью к доктору.

- Запишитесь на массаж и физиопроцедуры.

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