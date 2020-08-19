Новосибирцу Валерию Данилюку пришло СМС из банка о том, что судебный пристав наложил арест на его деньги. Суд признал пенсионера должником и велел взыскать с него почти пять тысяч рублей. "Что происходит?" - изумился он и побежал выяснять.

Валерий Данилюк: Я, конечно, все понимаю, но кто ответит за мои мытарства? Или ответчик крайний? Фото: Нина Рузанова

Поиски истины Валерий Данилюк начал со службы судебных приставов. В СМС был указан контактный телефон пристава, но этот номер не отвечал. В районном отделе пенсионер достучался до дежурного, который объяснил ему, что сотрудницы Петровой на месте нет, и прием не ведется - пандемия же на дворе. Тогда Данилюк направился к мировым судьям за приказом. Тут тоже оказалось все непросто: пришлось звонить по разным номерам, и в итоге Данилюку предложили написать заявление на ознакомление с приказом, которое будет удовлетворено... через пять дней.

В общем, в судебный архив Данилюк попал только через две недели. И наконец-то он выяснил, что взыскателем яввляется "Муниципальная управляющая компания", насчитавшая пенсионеру долг за жилое помещение и коммунальные услуги. В приказе был указан и адрес Валерия Данилюка, по которому он якобы проживает до сих пор: улица Лермонтова, 47-42. Вот только незадача- он и его семья выехали оттуда больше года назад, 15 апреля 2019 года (есть акт приема-сдачи жилого помещения). Эта муниципальная квартира находится в маневренном фонде, и когда Данилюк там действительно проживал, то аккуратно осуществлял все платежи - кроме тех, которые ему пытались незаконно навязать. Например, его пытались уговорить погасить долги предыдущего жильца. И вот - новая каверза, о которой новосибирец узнал уже после списания денег.

- Главное - совершенно непонятно, куда идти и что делать, - говорит Валерий. - Приходится тратить время на эти поиски и доказывать, что ты не верблюд.

Вынесение судебного приказа - с этой формой отправления правосудия в России пока столкнулись не все. Заранее "должника" тут никто не предупреждает: взыскатель подает документы в мировой суд (сумма долга не должна превышать 500 тысяч рублей), суд рассматривает их без судебного разбирательства и выносит приказ. Предполагается, что ситуация всегда очевидна, и между сторонами нет спора о праве - просто должник по каким-то причинам не платит. В течение пяти дней копия приказа направляется должнику, который в ближайшие 10 дней может представить свои возражения. Все юристы, опрошенные "РГ", признают, что такая форма необходима для экономии времени - если каждый мелкий долг будет рассматриваться в рамках сложного искового производства, работа судов будет парализована.

Судебный приказ предполагает, что между сторонами нет спора о праве. И этим часто пользуются мошенники

Но кроме этого плюса есть и очевидные минусы. Как писала "РГ", появились мнимые взыскатели, представляющие в суды "липовые" документы: например, с москвички мировые судьи Ростовской области в приказном производстве взыскали несколько миллионов рублей, не распознав "атаку" мошенников. Есть и другие желающие "взыскать влегкую": по словам адвоката Николая Потапова, ему приходилось видеть судебные приказы, вынесенные по требованию коллекторов, которые покупали долги потребителей у компаний, предоставляющих услуги, а затем "накручивали" сумму в соответствии со своими аппетитами.

Наконец, у организаций, работающих с большим числом потребителей, выработалась практика - направлять в суды "телеги" документов для взыскания в приказном производстве.

И тут есть определенный соблазн: если кто-то из должников возмутится, будет возражать - его дело. А если не возмутится - мы в выигрыше. Очень часто должники, как Валерий Данилюк, никаких уведомлений от суда не получают и узнают обо всем только после списания средств.

...Возражения в суде Валерий Данилюк, конечно, написал. Теперь ждет отмены приказа.

По словам адвоката Ольги Диулиной, эта процедура в судах как раз работает очень хорошо: срок для подачи возражений скорее всего будет восстановлен, приказ отменен, средства возвращены.

Но вот что интересно и удивительно. Пока Валерий Данилюк разбирался с одним приказом, с его счета и счета его супруги Татьяны снова списали деньги - по три тысячи рублей: "Так и до инфаркта недолго", - сетует Данилюк...

И кажется, из этого круговорота нет выхода. Конечно, кто оказался в такой ситуации, может, как советует Сергей Аверьяскин, руководитель "ЖКХ-Контроль Новосибирск", обратиться с жалобой в Квалификационную коллегию судей своего региона, если он считает, что суд отнесся к вынесению приказа формально, не уведомил его или допустил другие нарушения. Несколько таких "ошибок" могут стоить мировому судье карьеры. Только нужно не мириться с нарушениями, а активно защищать свои права. Но это нервы, время и здоровье...

Есть и другой способ, считают юристы. Необходимо прописать в законе об ответственности мнимых кредиторов, которые поставляют в суд недостоверные документы на "должников".