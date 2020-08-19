Новый учебный год в кузбасских учреждениях образования начнется в традиционном режиме, но с применением дополнительных противоэпидемических мер.

Так, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, еженедельно во всех школах будет проводиться генеральная уборка с использованием дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток. При этом влажную уборку придется делать каждый день. Школы снабдят антисептиками и специальными приборами для обеззараживания воздуха. Рекреации и коридоры будут проветривать во время уроков, а учебные кабинеты - на переменах.

- За каждым классом закрепят отдельный кабинет, в котором будут проводиться уроки по всем предметам, кроме физкультуры, ИЗО, технологии, физики и химии (на этих уроках необходимо специальное оборудование), - пояснила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева. - Чтобы свести к минимуму контакты учащихся, школы станут работать по особому расписанию. Кроме того, перед занятиями у всех - и педагогов, и школьников - будут измерять температуру.

Подготовка к соблюдению антивирусных рекомендаций в школах и организациях среднего профессионального образования уже идет. А в вузах для студентов и преподавателей, кроме регулярной термометрии, станет обязательным ношение масок, которые должно предоставить учебное заведение. Посещать и вести занятия без индивидуальных средств защиты смогут только те, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу (потребуется соответствующая справка). При этом читать лекции преподаватели смогут и без масок. Тем более что воздух в аудиториях будет регулярно очищаться с помощью рециркуляторов.

Иногородним студентам придется сдать тест на коронавирус. Это же требование плюс 14-дневный карантин должны будут соблюсти все прилетевшие на учебу иностранцы. Для тех, кто въехать в Россию не сможет, вузы обеспечат доступ к занятиям в формате онлайн. Кстати, Кузбасс - один из четырнадцати регионов, где будут опробованы расширенные возможности цифровой образовательной среды. Создание централизованной электронной платформы уже идет. Так, 127 кузбасских школ и 24 ссуза получили ноутбуки, интерактивные доски и принтеры, кроме того, образовательные учреждения обеспечиваются высокоскоростным интернетом. А полностью реализовать проект планируется к 2024 году.

- Важно понимать, что "Цифровая образовательная среда" не предполагает замены традиционного очного обучения дистанционным, но позволит при необходимости дополнять известные образовательные технологии, что усовершенствует учебный процесс, - подчеркнула Софья Балакирева.