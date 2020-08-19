Впервые за много лет Иркутск заговорил не только о решении текущих проблем, но и о стратегии своего развития на десятилетия вперед. Разгрузить исторический центр, изменить схему транспорта, сделать микрорайоны самодостаточными... Но главное - определиться, что будет представлять из себя Иркутск через 15-20 лет: будет ли он туристическим центром или городом студентов, а может, примерит на себя иную роль.

О видении будущего Иркутска, о первоочередных шагах рассказал мэр города Руслан Болотов.

Еще в начале 2000-х годов специалисты предупреждали: необходимо наложить вето на строительство торговых комплексов в центре города, выносить за его пределы подобные объекты. Ведь они порождают дополнительный трафик, город рано или поздно встанет. К сожалению, тогда к советам не прислушались. Сегодня ежедневные пробки - грустная реальность Иркутска. Можно ли справиться с ними теперь?

Руслан Болотов: У нас есть четкое понимание, как необходимо действовать. Прежде всего нужен научный подход. Все понимают, что историческая часть Иркутска была рассчитана на город с населением примерно в 50 тысяч человек. Мы сегодня вокруг этого центра пытаемся создать историю с миллионной агломерацией. Это нереально. Маятниковая миграция в историческом центре в будние дни достигает 80 тысяч человек. Люди из отдаленных районов Иркутска, пригородов и ближайших городов ежедневно приезжают сюда, а вечером уезжают. Городу необходим новый принцип организации транспортных потоков.

Решить эту проблему можно двумя путями. Иркутск в своем развитии подошел к моменту, когда все крупные объекты надо выносить на периферию, сохраняя в центре оставшиеся зеленые зоны. Нужно создавать новые точки социально-деловой активности в разных частях Иркутска. Чтобы люди могли полноценно отдыхать, делать покупки, заниматься спортом в своем районе.

Второй путь - это строительство обходов Иркутска, чтобы из одного района города в другой можно было попасть, не проезжая через центр. Мы предлагаем восемь таких транспортных коридоров. Правительство области поддерживает этот проект и готово добиваться включения Иркутска в госпрограмму "Развитие транспортного комплекса". К тому же есть нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Финансирование его сохранено в полном объеме. Надо завершать те объекты, которые находятся сейчас в работе, и заявляться в программу с новой проектной документацией.

Мы также рассматриваем строительство перехватывающих парковок, ограничения для транспорта и другие меры по организации потоков.

Все это потребует времени. Это большая системная работа - публичное обсуждение решений, создание научной концепции и пошаговая реализация. Вести эту работу мы планируем совместно с ИрНИТУ. Имея такую научную базу, ею надо пользоваться.

Есть еще один масштабный проект, о котором в Иркутске говорят уже не один десяток лет, но который так и не воплотился в жизнь, - ливневая канализация. При каких условиях она появится в Иркутске?

Руслан Болотов: Главное условие - это разработка проектно-сметной документации. Мы проверили состояние ливневой канализации в городе. Ее протяженность не так уж и мала - почти 200 тысяч погонных метров. Есть участки, которые находятся в исправном состоянии, но им не хватает пропускной способности. Есть те, которые требуют ремонта. Кроме того, городу необходимо еще около 100 тысяч погонных метров "ливневки".

На основании этой "дефектовки" мы каждый год будем строить новые километры улиц с ливневой канализацией.

Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации по устройству ливневки ул. Лызина (в границах от ул. Аэрофлотской до ул. Красноярской), а также коллектора ливневой канализации от ул. Красноярской до ул. Култукской. Также в этом году актуализируем проект "ливневки" по ул. 30-й Дивизии с устройством очистных сооружений по ул. Верхней Набережной. На Култукской, где сейчас ведется капитальный ремонт, тоже строится система стоков. Есть сложности с размещением очистных сооружений, поэтому мы рассматриваем вариант локальных очистных.

Недавно вы заявили, что для перевода всех школьников в одну смену Иркутску нужно построить 30 школ. Это грандиозная задача. Она выполнима?

Руслан Болотов: Я не буду говорить, что мы построим эти 30 школ за пять лет. Для этого необходимо в течение пяти лет выделить из бюджета города или получить по федеральным программам 30 миллиардов рублей. Это невозможно.

Однако мы определяем максимально загруженные учебные заведения и готовим проектно-сметную документацию, земельные участки под строительство учреждений образования там, где это нужнее всего. Сейчас такой земельный участок оформляется в Ново-Ленино под школу на 1275 мест. Вторая запланирована в микрорайоне Союз. Мы прорабатываем вопрос строительства школы в районе бывшего ИВВАИУ. По улице Багратиона документация готова - это будет четвертый объект.

Проектируем ряд пристроев. Да, это от безысходности, но подобрать отдельный участок в ряде районов города уже просто невозможно. При этом школы нуждаются в расширении, потому что даже по требованиям СанПиН они не соответствуют нормам и правилам. И на будущее - ни одна комиссия не будет принимать проект застройки без наличия необходимой социальной инфраструктуры.

Сегодня 45 тысяч учеников в Иркутске учатся во вторую и даже третью смену! Этот вопрос нужно решать.

Скажутся ли на этих планах последствия пандемии - она уже привела к сложностям в экономике и сокращениям бюджетов - и муниципального, и регионального?

Руслан Болотов: Реальные последствия для города оказались мягче, чем те, которые прогнозировали изначально. Во многом это связано с тем, что власти региона минимизировали количество малых предприятий, попадающих под ограничения. По предварительным данным, город потеряет около 950 миллионов рублей доходов. Это много, но не катастрофично.

Есть несколько возможностей компенсировать эти потери. Необходимо рациональное использование денег, оптимизация затрат. На примере тех же школ: не проектировать объект с нуля - это долго, дорого. Помимо подготовки документации, необходимо получить на нее заключения различных экспертиз, а это тоже время и деньги. У нас готовых проектов, хороших, интересных, много - их надо привязывать к участкам. Это другое время, другие деньги. При этом каждому объекту можно придавать свой облик. Так было со школой в Молодежном. Так можно сделать со школой на улице Багратиона - почему бы ей не придать определенный исторический колорит, тем более что иркутяне участвовали в войне 1812 года?

Наконец, нужно рассматривать нестандартные решения. Я искренне благодарен инициаторам проекта "Умная школа", в том числе Сергею Чемезову, который возглавляет попечительский совет благотворительного фонда "Новый Дом", профинансировавший строительство. Мы получили за счет внебюджетных средств на земле, которая выделена бесплатно, отличный объект - лучший в России.

Если посмотреть на историю Иркутска, то у нас многие важные для города объекты - больницы, приюты, училища - были построены меценатами. И сегодня приходят люди и говорят, что хотели бы создать что-либо для города, но нужен закон и поддержка. Над этим мы с Евгением Стекачевым будем работать.

Евгений Стекачев, председатель думы города Иркутска:

- Главным достижением за 100 дней работы нового руководства Иркутска я бы назвал установление конструктивных отношений между администрацией областного центра и представительным органом. Последние пять лет вся наша деятельность была связана с политикой. Происходили сложные политические баталии. Сейчас наша энергия тратится на конструктивную работу, решение проблемных вопросов. Уже нет такого, что мэр отдельно, депутаты отдельно. По закону это и должно быть единой системой - органами местного самоуправления. Не должно быть разделения. И сегодня это чувствуется. Каждый занимается своей деятельностью. При этом результаты мы видим сразу.

Когда мы вместе работаем в одной команде, вертикаль власти выстроена, тогда 100 процентов будет результат. Поэтому будем считать, что 100 дней назад мы начали полноценное развитие нашего города.