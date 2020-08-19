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19.08.2020 06:22
Рубрика: Культура

Симфонии и реквиемы онлайн

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 184(8238)
В Алтайском крае в ближайшие три года откроют семь виртуальных концертных залов. Первые два - уже нынешней осенью.

Как сообщили в министерстве культуры Алтайского края, в прошлом году победителями конкурса на создание виртуальных концертных залов в рамках нацпроекта "Культура" стали Центральная городская библиотека Рубцовска и детская школа искусств города Яровое. Здесь почти все готово к открытию. В ЦГБ Рубцовска уже установили большой светодиодный экран, современное звуковое оборудование и ноутбук для выхода в сеть.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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- Создание такого виртуального зала поможет рубцовчанам приобщиться к мировой и отечественной музыкальной культуре наравне с жителями столичных городов, - уверена директор Библиотечной информационной системы Рубцовска Елена Кайгородова. - Официальное открытие виртуального зала предварительно намечено на октябрь.

В Яровом в детской школе искусств также установили и настроили все необходимое оборудование. Так что уже в новом учебном году яровские школьники смогут посещать виртуальные концерты ведущих российских и мировых исполнителей. "Это очень важно для воспитания музыкального вкуса наших учеников и жителей города", - подчеркнули в школе искусств.

- Кроме того, еще пять заявок от Алтайского края на создание виртуальных концертных залов вошло в число победителей, - отметили в минкультуры региона. - Значит, в ближайшие два года мы откроем еще пять залов. В 2021 году - в Алтайском государственном музыкальном колледже в Бийске и в детских школах искусств Славгорода и Алейска. А в 2022 году - в Центральной районной библиотеке имени Михаила Борисова в Камне-на-Оби и детской музыкальной школе N2 Заринска. На их создание федеральный бюджет выделит краю почти десять миллионов рублей.

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