В Алтайском крае 900 многодетных семей получили выплаты на погашение части ипотеки. При этом в 2020 году число семей с тремя и более детьми увеличилось в регионе на 5,5 процента.

- В текущем году такие выплаты оформили 556 семей, а всего за время действия программы поддержку получили 899 многодетных семей, - сообщили в минсоцзащиты Алтайского края. - 243,6 миллиона рублей им уже направили.

Напомним, что программа поддержки многодетных семей, предусматривающая выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение части ипотеки, действует в России с 25 сентября 2019 года. Воспользоваться ею могут семьи, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третьи и последующие дети.

По словам специалистов минсоцзащиты, в последние годы в Алтайском крае наблюдается устойчивая тенденция увеличения числа многодетных семей. Так, только в 2020 году их количество выросло на 1 296. Если на 1 августа 2019 года в регионе насчитывалось 28 838 семей с тремя и более детьми, то к 1 августа 2020 года их число достигло 30 134.