На берегу Енисея в Хакасии обнаружили тело девочки

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследует уголовное дело о гибели детей в Саяногорске.

Как пояснили в пресс-службе СУ СК по региону, накануне в Саяногорске на берегу Енисея нашли тело утонувшей пятилетней девочки. Мама отпустила ее на прогулку, но к положенному времени ребенок не вернулся домой. Женщина отправилась на поиски малышки, но вскоре стало известно, что девочку нашли погибшей

Следователи выяснили, что ребенок гулял в компании шестилетнего мальчика - он тоже не вернулся домой.

Незамедлительно были организованы поиски, но до сих пор пропавший ребенок не найден. Криминалисты, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, волонтеры, местные жители продолжают поиски.

По факту пропажи и гибели детей были возбуждены два уголовных дела. Сейчас они соединены в одно производство.