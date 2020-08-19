Омским работодателям возместят затраты, связанные с доставкой сотрудников-инвалидов к месту работы и обратно. Все расходы компенсирует региональная казна.

- Размер новой субсидии составит порядка 200 тысяч рублей на человека. Предоставляться работодателям она будет единовременно, - пояснила руководитель департамента занятости населения министерства труда и социального развития Омской области Олеся Кайль. - При этом есть условие: за сотрудником с инвалидностью должно сохраняться рабочее место как минимум в течение года.

Субсидия распространяется на омичей с инвалидностью первой или второй группы. Какое именно сопровождение им необходимо, будет детально указано в индивидуальной программе реабилитации гражданина.

- При этом работодатель должен создавать все условия для его комфортной и безопасной трудовой деятельности. И расходы на это также могут быть возмещены, - продолжает Олеся Кайль. - Субсидия на оснащение рабочего места сотрудника с инвалидностью вырастет вдвое - с пятидесяти до ста тысяч рублей. И будет в таком объеме предоставляться уже в 2021 году.

По данным ведомства, в настоящее время официально трудоустроено более девяти тысяч жителей Омской области, имеющих инвалидность.

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